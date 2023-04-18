https://sputniknews.com.tr/20230418/kopek-bayley-snoopyye-benzerligiyle-dikkat-cekiyor-1069856930.html
Snoopy'ye benzerliğiyle dikkat çeken köpek 'Bayley' viral oldu
Snoopy'ye benzerliğiyle dikkat çeken köpek 'Bayley' viral oldu
'Bayley' adlı bir Mini Sheepadoodle cinsi köpek için açılan bir Instagram hesabı, köpeğin ünlü Snoopy'ye olan benzerliği nedeniyle viral oldu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T16:40+0300
2023-04-18T16:40+0300
2023-04-18T16:41+0300
dünya
köpek
snoopy
benzerlik
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Köpek, ünlü çizgi film karakteri Snoop'ye olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki ay iki yaşına girecek olan Bayley, Snoopy ile aynı dikdörtgen yüze ve neredeyse tamamen aynı renk dağılımına sahip.Ekim 1950'de Charles M. Schulz tarafından yazılan 'Peanuts' isimli çizgi romanla hayat verilen Snoopy'nin bir tazı olduğu bilinirken, Bayley'in ise, İngiliz çoban köpeği ile kaniş kırması olduğu biliniyor.Ulusal Evcil Hayvan Günü nedeniyle bir paylaşım daha yapan Bayley'nin sahibi, köpeğin ağzından "Annem benim şimdiye kadar gördüğü en tatlı evcil hayvan olduğumu söylüyor ama dürüst olmak gerekirse, onun ilk tek tüylü bebeği benim" ifadelerine yer verdi.
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köpek, snoopy, benzerlik
Snoopy'ye benzerliğiyle dikkat çeken köpek 'Bayley' viral oldu
16:40 18.04.2023 (güncellendi: 16:41 18.04.2023) Abone ol
'Bayley' adlı bir Mini Sheepadoodle cinsi köpek için açılan bir Instagram hesabı, köpeğin ünlü Snoopy'ye olan benzerliği nedeniyle viral oldu.
Köpek, ünlü çizgi film karakteri Snoop'ye olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Önümüzdeki ay iki yaşına girecek olan Bayley, Snoopy ile aynı dikdörtgen yüze ve neredeyse tamamen aynı renk dağılımına sahip.
Ekim 1950'de Charles M. Schulz tarafından yazılan 'Peanuts' isimli çizgi romanla hayat verilen Snoopy'nin bir tazı olduğu bilinirken, Bayley'in ise, İngiliz çoban köpeği ile kaniş kırması olduğu biliniyor.
Ulusal Evcil Hayvan Günü nedeniyle bir paylaşım daha yapan Bayley'nin sahibi, köpeğin ağzından "Annem benim şimdiye kadar gördüğü en tatlı evcil hayvan olduğumu söylüyor ama dürüst olmak gerekirse, onun ilk tek tüylü bebeği benim" ifadelerine yer verdi.