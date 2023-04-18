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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/kilicdaroglu-soz-veriyorum-konut-sorununu-cozecegim--1069850086.html
Kılıçdaroğlu: Söz veriyorum konut sorununu çözeceğim
Kılıçdaroğlu: Söz veriyorum konut sorununu çözeceğim
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da katıldığı temel atma töreninde açıklamalar yaptı. Türkiye'deki konut sorununun çözeceğinin... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T15:57+0300
2023-04-18T15:58+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
konut
ankara
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CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşmasında, "85 milyona hizmet etmek bizim görevimizdir. Terör örgütü mensupları su makbuzları dağıtacak demişlerdi. Şimdi de sosyal yardımlar kesilecek diyorlar. Hiçbir vatandaş yatağa aç girmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimse endişelenmesin. Ayrımcılık bizim kitabımızda yazmaz" dedi.Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:Emek harcamadan bir şey olmaz. Birlikte sabırla çalışacağız.47 bin 970 konutun temelini atacağız. İnşallah bu konutta oturacak vatandaşlar huzur içinde yaşayacaklar. Acaba ev kirasını düşünmeden oturacaklarsa siyaset kurumu görevini yerine getirmiş demektir.Buradan bütün Ankaralılara, Türkiye’ye söz veriyorum. Bütün konut sorununu çözeceğiz. Önce deprem bölgesindeki sorunu çözeceğiz. Öyle 20 yıl taksitle değil. Önce konutlarını, iş yerlerini yapacağız, sonra oturup o vatandaşla helalleşeceğiz.Bu kardeşiniz 27,5 yılını Maliye Bakanlığı’nda harcadım. İsraf nasıl engellenir biliyorum. Kapı gibi bu sözün arkasında duracağız. Sayın Akşener ile birlikte arkasında duracağız. Hatırlarsanız, ABD’ye, İngiltere’ye gitmiştim. Teknoloji atılımlarını ülkemize nasıl getiririz onları araştırdımm. 300 milyar dolarlık temiz yatırım sözü almıştım. 300 milyar dolar temiz para. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yatırımla gelecekler. İstedikleri demokrasi, insan hakları, can ve mal güvenliği. Söz verdik, mutlaka getireceğiz buraya.Alışmışlar tefecilere para vermeye, bizi de öyle sanıyorlar. 20 yılda ödedikleri faiz 537 milyar dolar. Biz ülkemize temiz parayı getireceğiz, yatırım yapacağız. Türkiye’de yatırım seferberliği başlatacağız. Türkiye’yi Akdeniz havzasını yatırım üssü yapacağız.Kul hakkı yemekten çekinmediler. Paralarını yurt dışına gönderdiler. Hangi bankaya kaç kuruş yatırdılar biliyorum. Bu parayı söke söke Türkiye’ye getireceğiz.Manhattan’da 35 katlı binalar yapacaksın, dolarlın olacak, biz de bunu seyredeceğiz. sanıyorlar. Biz bu parayı getireceğiz. Bu zaten AB’nin ön gördüğü şartlardan biri. Rüşvet alandan büyükelçi yaptılar. İzin vermeyeceğiz bunlara.Şimdi yetmedi, bize pek çok itiraflar da atıyorlar. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var: Bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımız ve vatanımız için ölüme gideriz. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Süleyman Şah Türbesi’ni geri getirip bayrağımız oraya dikeceğiz.Gençler, ilk kez sadığa gidip oy kullanacaksınız. Cumhurbaşkanının nasıl özgürce eleştirildiğini göreceksiniz, kimse kılınıza dokunamayacak.Gaffar Okkan’ın katilleri ile iş birliği yapanlar bizden hesap soramaz."
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kemal kılıçdaroğlu, konut, ankara
kemal kılıçdaroğlu, konut, ankara

Kılıçdaroğlu: Söz veriyorum konut sorununu çözeceğim

15:57 18.04.2023 (güncellendi: 15:58 18.04.2023)
© Chp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de düzenlenen iftar buluşmasına katıldı. (Footğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de düzenlenen iftar buluşmasına katıldı. (Footğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Chp/ALP EREN KAYA
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da katıldığı temel atma töreninde açıklamalar yaptı. Türkiye'deki konut sorununun çözeceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, "Önce deprem bölgesindeki sorunu çözeceğiz. Öyle 20 yıl taksitle değil. Önce konutlarını, iş yerlerini yapacağız, sonra oturup o vatandaşla helalleşeceğiz" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşmasında, "85 milyona hizmet etmek bizim görevimizdir. Terör örgütü mensupları su makbuzları dağıtacak demişlerdi. Şimdi de sosyal yardımlar kesilecek diyorlar. Hiçbir vatandaş yatağa aç girmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimse endişelenmesin. Ayrımcılık bizim kitabımızda yazmaz" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
Emek harcamadan bir şey olmaz. Birlikte sabırla çalışacağız.
47 bin 970 konutun temelini atacağız. İnşallah bu konutta oturacak vatandaşlar huzur içinde yaşayacaklar. Acaba ev kirasını düşünmeden oturacaklarsa siyaset kurumu görevini yerine getirmiş demektir.
Buradan bütün Ankaralılara, Türkiye’ye söz veriyorum. Bütün konut sorununu çözeceğiz. Önce deprem bölgesindeki sorunu çözeceğiz. Öyle 20 yıl taksitle değil. Önce konutlarını, iş yerlerini yapacağız, sonra oturup o vatandaşla helalleşeceğiz.
Bu kardeşiniz 27,5 yılını Maliye Bakanlığı’nda harcadım. İsraf nasıl engellenir biliyorum. Kapı gibi bu sözün arkasında duracağız. Sayın Akşener ile birlikte arkasında duracağız. Hatırlarsanız, ABD’ye, İngiltere’ye gitmiştim. Teknoloji atılımlarını ülkemize nasıl getiririz onları araştırdımm. 300 milyar dolarlık temiz yatırım sözü almıştım. 300 milyar dolar temiz para. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yatırımla gelecekler. İstedikleri demokrasi, insan hakları, can ve mal güvenliği. Söz verdik, mutlaka getireceğiz buraya.
Alışmışlar tefecilere para vermeye, bizi de öyle sanıyorlar. 20 yılda ödedikleri faiz 537 milyar dolar. Biz ülkemize temiz parayı getireceğiz, yatırım yapacağız. Türkiye’de yatırım seferberliği başlatacağız. Türkiye’yi Akdeniz havzasını yatırım üssü yapacağız.
Kul hakkı yemekten çekinmediler. Paralarını yurt dışına gönderdiler. Hangi bankaya kaç kuruş yatırdılar biliyorum. Bu parayı söke söke Türkiye’ye getireceğiz.
Manhattan’da 35 katlı binalar yapacaksın, dolarlın olacak, biz de bunu seyredeceğiz. sanıyorlar. Biz bu parayı getireceğiz. Bu zaten AB’nin ön gördüğü şartlardan biri. Rüşvet alandan büyükelçi yaptılar. İzin vermeyeceğiz bunlara.
Şimdi yetmedi, bize pek çok itiraflar da atıyorlar. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var: Bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımız ve vatanımız için ölüme gideriz. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Süleyman Şah Türbesi’ni geri getirip bayrağımız oraya dikeceğiz.
Gençler, ilk kez sadığa gidip oy kullanacaksınız. Cumhurbaşkanının nasıl özgürce eleştirildiğini göreceksiniz, kimse kılınıza dokunamayacak.
Gaffar Okkan’ın katilleri ile iş birliği yapanlar bizden hesap soramaz."
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