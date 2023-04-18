https://sputniknews.com.tr/20230418/kapalicarsida-yasadisi-ham-elmas-ticareti-4-supheli-yakalandi-1069842381.html

Kapalıçarşı'da yasadışı ham elmas ticareti: 4 şüpheli yakalandı

Kapalıçarşı'da yasadışı ham elmas ticareti: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Kapalıçarşı'da yasadışı yollarla ülkeye getirilen ve piyasa değeri yüksek ham elmasın ticaretini yapmak isteyen yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T13:10+0300

2023-04-18T13:10+0300

2023-04-18T13:10+0300

yaşam

istanbul

elmas

kapalıçarşı

operasyon

yurtdışı

kaçakçı

kaçakçılık

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Bu çerçevede, Fatih'teki Kapalıçarşı yakınlarında 2 şüphelinin işlenmemiş elmasları satacakları bilgisini alan ekipler, alınan tedbirler sonrası belirledikleri zanlıları durdurup üstlerini aradı.Yapılan aramada 2 parça halinde ve piyasa değeri yüksek olan ham elmas ele geçirildi.Bu elmasların yasadışı yollarla yurda getirildiğini tespit eden ekipler, yabancı uyruklu satıcılar ile iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilip serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/evlenip-koy-hayati-yasayacakti-520-bin-lira-dolandirildi-1069836429.html

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istanbul, elmas, kapalıçarşı, operasyon, yurtdışı, kaçakçı, kaçakçılık