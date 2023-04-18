https://sputniknews.com.tr/20230418/kapalicarsida-yasadisi-ham-elmas-ticareti-4-supheli-yakalandi-1069842381.html
Kapalıçarşı'da yasadışı ham elmas ticareti: 4 şüpheli yakalandı
Kapalıçarşı'da yasadışı ham elmas ticareti: 4 şüpheli yakalandı
İstanbul Kapalıçarşı'da yasadışı yollarla ülkeye getirilen ve piyasa değeri yüksek ham elmasın ticaretini yapmak isteyen yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T13:10+0300
2023-04-18T13:10+0300
2023-04-18T13:10+0300
yaşam
istanbul
elmas
kapalıçarşı
operasyon
yurtdışı
kaçakçı
kaçakçılık
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Bu çerçevede, Fatih'teki Kapalıçarşı yakınlarında 2 şüphelinin işlenmemiş elmasları satacakları bilgisini alan ekipler, alınan tedbirler sonrası belirledikleri zanlıları durdurup üstlerini aradı.Yapılan aramada 2 parça halinde ve piyasa değeri yüksek olan ham elmas ele geçirildi.Bu elmasların yasadışı yollarla yurda getirildiğini tespit eden ekipler, yabancı uyruklu satıcılar ile iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilip serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/evlenip-koy-hayati-yasayacakti-520-bin-lira-dolandirildi-1069836429.html
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istanbul, elmas, kapalıçarşı, operasyon, yurtdışı, kaçakçı, kaçakçılık
istanbul, elmas, kapalıçarşı, operasyon, yurtdışı, kaçakçı, kaçakçılık
Kapalıçarşı'da yasadışı ham elmas ticareti: 4 şüpheli yakalandı
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İstanbul Kapalıçarşı'da yasadışı yollarla ülkeye getirilen ve piyasa değeri yüksek ham elmasın ticaretini yapmak isteyen yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu çerçevede, Fatih'teki Kapalıçarşı yakınlarında 2 şüphelinin işlenmemiş elmasları satacakları bilgisini alan ekipler, alınan tedbirler sonrası belirledikleri zanlıları durdurup üstlerini aradı.
Yapılan aramada 2 parça halinde ve piyasa değeri yüksek olan ham elmas ele geçirildi.
Bu elmasların yasadışı yollarla yurda getirildiğini tespit eden ekipler, yabancı uyruklu satıcılar ile iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilip serbest bırakıldı.