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https://sputniknews.com.tr/20230418/james-webb-teleskobu-carpisan-galaksilerden-gelen-yildiz-patlamasini-goruntuledi--1069843962.html
James Webb Teleskobu çarpışan galaksilerden gelen yıldız patlamasını görüntüledi
James Webb Teleskobu çarpışan galaksilerden gelen yıldız patlamasını görüntüledi
James Webb Uzay Teleskobu, iki spiral galaksinin çarpışmasıyla tetiklenen yıldız oluşumu kaynaklı patlamayı görüntüledi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T13:26+0300
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yaşam
james webb uzay teleskobu
galaksi
yıldız
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Arp 220 olarak adlandırılan iki çarpışan galaksi, 1 trilyondan fazla Güneş büyüklüğünde kızılötesi parlama üretti. Samanyolu Galaksisi'nde ortaya çıkan kızılötesi ışığın ise sadece 10 milyar Güneş ışığı parlaklığında olduğu kaydedildi. Webb Teleskobu'nun yakın kızılötesi kamerası ve orta kızılötesi aygıtından gelen görüntülerin birleştirilerek söz konusu görüntünün oluşturulduğu açıklandı. Arp 220'nin Serpens (Yılan) Takımyıldızı'nda 250 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunduğu ve Dünya'ya en yakın üç galaksi birleşmesinin en parlağı olduğu belirtildi. Arp 220'de yer alan iki galaksinin 700 milyon yıl önce çarpışmaya başladığı, gaz ve toz bulutlarının birleşmesiyle de yoğun bir yıldız doğum parlaması yaşandığı vurgulandı. Samanyolu Galaksisinin sadece yüzde 5'i kadar olan 5 bin ışık yılı genişliğe uzanan Arp 220'de yer alan toz bulutu içinde 200 civarında çok büyük yıldız kümesi bulunduğu belirtildi. Astronomik ölçülerle 'küçük' olduğu belirtilen bu alanın neredeyse Samanyolu Galaksisindeki tüm gaz miktarı kadar gaz içerdiği vurgulandı. Arp 220'de yer alan her iki galaksinin çekirdeğinde de yıldız oluşturabilecek gaz ve toz bulutu halkalarının döndüğü belirtildi. Bu parlak ışıkta da kırılmalar ve yıldız patlamaları görüldüğü vurgulandı. Ayrıca, Webb Teleskobu'nun kaydettiği yeni görüntüde, galaksilerin çarpışmaya devam etmesi veya yerçekimi nedeniyle oluşan kuyruklar (galaksilerden uzaklaşan maddeler) mavi renkte, 'organik maddelerin' oluşumu ise kırmızı-turuncu akıntı ve iplikler şeklinde görünüyor. Daha önce radyo teleskoplarıyla yapılan gözlemlerde, aynı bölgedeki yaklaşık 500 ışık yılı mesafesindeki alanda 100 süpernova patlamasına ait kalıntılar tespit edilmişti. Hubble Uzay Teleskobu ise Arp 220'deki çarpışan iki galaksi çekirdekleri arasında 1200 ışık yılı mesafe olduğunu belirlemişti.
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james webb uzay teleskobu, galaksi, yıldız
james webb uzay teleskobu, galaksi, yıldız

James Webb Teleskobu çarpışan galaksilerden gelen yıldız patlamasını görüntüledi

13:26 18.04.2023 (güncellendi: 13:28 18.04.2023)
© AFP 2023 / -James Webb Teleskobu
James Webb Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / -
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James Webb Uzay Teleskobu, iki spiral galaksinin çarpışmasıyla tetiklenen yıldız oluşumu kaynaklı patlamayı görüntüledi.
Arp 220 olarak adlandırılan iki çarpışan galaksi, 1 trilyondan fazla Güneş büyüklüğünde kızılötesi parlama üretti. Samanyolu Galaksisi'nde ortaya çıkan kızılötesi ışığın ise sadece 10 milyar Güneş ışığı parlaklığında olduğu kaydedildi.
Webb Teleskobu'nun yakın kızılötesi kamerası ve orta kızılötesi aygıtından gelen görüntülerin birleştirilerek söz konusu görüntünün oluşturulduğu açıklandı.
Arp 220'nin Serpens (Yılan) Takımyıldızı'nda 250 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunduğu ve Dünya'ya en yakın üç galaksi birleşmesinin en parlağı olduğu belirtildi.
Arp 220'de yer alan iki galaksinin 700 milyon yıl önce çarpışmaya başladığı, gaz ve toz bulutlarının birleşmesiyle de yoğun bir yıldız doğum parlaması yaşandığı vurgulandı.
Samanyolu Galaksisinin sadece yüzde 5'i kadar olan 5 bin ışık yılı genişliğe uzanan Arp 220'de yer alan toz bulutu içinde 200 civarında çok büyük yıldız kümesi bulunduğu belirtildi.
Astronomik ölçülerle 'küçük' olduğu belirtilen bu alanın neredeyse Samanyolu Galaksisindeki tüm gaz miktarı kadar gaz içerdiği vurgulandı. Arp 220'de yer alan her iki galaksinin çekirdeğinde de yıldız oluşturabilecek gaz ve toz bulutu halkalarının döndüğü belirtildi. Bu parlak ışıkta da kırılmalar ve yıldız patlamaları görüldüğü vurgulandı.
Ayrıca, Webb Teleskobu'nun kaydettiği yeni görüntüde, galaksilerin çarpışmaya devam etmesi veya yerçekimi nedeniyle oluşan kuyruklar (galaksilerden uzaklaşan maddeler) mavi renkte, 'organik maddelerin' oluşumu ise kırmızı-turuncu akıntı ve iplikler şeklinde görünüyor. Daha önce radyo teleskoplarıyla yapılan gözlemlerde, aynı bölgedeki yaklaşık 500 ışık yılı mesafesindeki alanda 100 süpernova patlamasına ait kalıntılar tespit edilmişti.
Hubble Uzay Teleskobu ise Arp 220'deki çarpışan iki galaksi çekirdekleri arasında 1200 ışık yılı mesafe olduğunu belirlemişti.
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