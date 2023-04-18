https://sputniknews.com.tr/20230418/isvecli-votka-ureticisi-absolut-rusyaya-urun-ihracatina-son-verdi-1069862437.html

İsveçli votka üreticisi Absolut, Rusya'ya ürün ihracatına son verdi

İsveçli votka üreticisi Absolut, Rusya'ya ürün ihracatına son verdi

Fransız Pernod Ricard şirketinin sahibi olduğu İsveçli votka üreticisi Absolut, ürünlerinin Rusya'ya ihracatını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T19:11+0300

2023-04-18T19:11+0300

2023-04-18T19:11+0300

vodka

isveç

ukrayna krizi

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yaptırım

ekonomik yaptırım

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İsveçli votka üreticisi Absolut, ürünlerinin Rusya'ya ihracatını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Söz konusu karar, şirketin Rusya’ya tedarikini yeniden başlamasından bir hafta sonra verildi.Absolut CEO’su Stephanie Durroux’nun konuya ilişkin açıklamasında, teslimatların yeniden başladığına dair haberlerin ardından şirkete yöneltilen eleştiriler üzerine Rusya'ya alkol ihracatını durdurma kararı aldığı ifade edildi.Açıklamada, “Çalışanlarımıza ve ortaklarımıza özen gösterme yükümlüğümüz olduğunu kabul ederek, onların herhangi bir tezahürde ağır eleştirilere maruz kalmasına izin veremeyiz. Bu nedenle The Absolut Company, markasını Rusya'ya ihraç etmeyi durdurma kararı aldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ‘son aylarda önemli ölçüde büyüyen ve şirketin herhangi bir şekilde kontrol edemediği’ kayıt dışı pazar nedeniyle şirketin ürünlerinin Rusya pazarına girmesini engelleyemeyeceği ifade edildi.

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