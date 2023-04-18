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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/isvecli-votka-ureticisi-absolut-rusyaya-urun-ihracatina-son-verdi-1069862437.html
İsveçli votka üreticisi Absolut, Rusya'ya ürün ihracatına son verdi
İsveçli votka üreticisi Absolut, Rusya'ya ürün ihracatına son verdi
Fransız Pernod Ricard şirketinin sahibi olduğu İsveçli votka üreticisi Absolut, ürünlerinin Rusya'ya ihracatını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T19:11+0300
2023-04-18T19:11+0300
vodka
isveç
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
ekonomik yaptırım
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İsveçli votka üreticisi Absolut, ürünlerinin Rusya'ya ihracatını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Söz konusu karar, şirketin Rusya’ya tedarikini yeniden başlamasından bir hafta sonra verildi.Absolut CEO’su Stephanie Durroux’nun konuya ilişkin açıklamasında, teslimatların yeniden başladığına dair haberlerin ardından şirkete yöneltilen eleştiriler üzerine Rusya'ya alkol ihracatını durdurma kararı aldığı ifade edildi.Açıklamada, “Çalışanlarımıza ve ortaklarımıza özen gösterme yükümlüğümüz olduğunu kabul ederek, onların herhangi bir tezahürde ağır eleştirilere maruz kalmasına izin veremeyiz. Bu nedenle The Absolut Company, markasını Rusya'ya ihraç etmeyi durdurma kararı aldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ‘son aylarda önemli ölçüde büyüyen ve şirketin herhangi bir şekilde kontrol edemediği’ kayıt dışı pazar nedeniyle şirketin ürünlerinin Rusya pazarına girmesini engelleyemeyeceği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220122/rus-uzmandan-omicron-varyantina-karsi-votka-tavsiyesi-1053007873.html
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vodka, isveç, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım
vodka, isveç, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım

İsveçli votka üreticisi Absolut, Rusya'ya ürün ihracatına son verdi

19:11 18.04.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDAbsolut Vodka
Absolut Vodka - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
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Fransız Pernod Ricard şirketinin sahibi olduğu İsveçli votka üreticisi Absolut, ürünlerinin Rusya'ya ihracatını sonlandırma kararı aldığını duyurdu.
İsveçli votka üreticisi Absolut, ürünlerinin Rusya'ya ihracatını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Söz konusu karar, şirketin Rusya’ya tedarikini yeniden başlamasından bir hafta sonra verildi.
Absolut CEO’su Stephanie Durroux’nun konuya ilişkin açıklamasında, teslimatların yeniden başladığına dair haberlerin ardından şirkete yöneltilen eleştiriler üzerine Rusya'ya alkol ihracatını durdurma kararı aldığı ifade edildi.
Açıklamada, “Çalışanlarımıza ve ortaklarımıza özen gösterme yükümlüğümüz olduğunu kabul ederek, onların herhangi bir tezahürde ağır eleştirilere maruz kalmasına izin veremeyiz. Bu nedenle The Absolut Company, markasını Rusya'ya ihraç etmeyi durdurma kararı aldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ‘son aylarda önemli ölçüde büyüyen ve şirketin herhangi bir şekilde kontrol edemediği’ kayıt dışı pazar nedeniyle şirketin ürünlerinin Rusya pazarına girmesini engelleyemeyeceği ifade edildi.
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