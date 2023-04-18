https://sputniknews.com.tr/20230418/istanbulda-sosyal-medyaya-video-cekmek-isteyen-cocuk-evi-yakti-1069862958.html

İstanbul'da sosyal medyaya video çekmek isteyen çocuk evi yaktı

İstanbul'da sosyal medyaya video çekmek isteyen çocuk evi yaktı

İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan down sendromlu bir çocuk, sosyal medyaya video çekmek isterken evi yaktı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T19:30+0300

2023-04-18T19:30+0300

2023-04-18T19:30+0300

yangın

türkiye

down sendromu

yangın söndürme

çocuk

sosyal medya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/15/1058975591_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6abdfed4544fde72361a999d5d9819fe.jpg

Yangın, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde bir binada çıktı. İddiaya göre, down sendromlu bir çocuk, sosyal medya için video çekmek istedi. Önce peçeteyi yakan çocuk, ardından koltuğun üzerine attı. Koltuk ve yerde bulunan eşyaların tutuşması ile yangın büyümeye başladı, evde olan 4 kişilik aile üyeleri yangından kaçamadı. Yoğun duman ve alevleri gören mahalle esnafı balkon camlarını kırıp kapıyı yedek anahtar ile açarak içeri girdi.Güvenlik kamerasına yansıdıİçerde bulunan aile üyelerini dışarı çıkaran esnaf polis, ambulans ve itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangında söndürme çalışmaları yaptı. Yangından çıkarılan aile ve mahallelinin panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.'Babaları yoğun bakımda'Yangına müdahale edip aileyi kurtaran esnaf Bayram Özdemir, "Kapıyı kıramadık. Komşudan yedek anahtarı alıp içeri girdik. Kapıyı açar açmaz alevler dışarı çıktı. Komşulardan aldığımız su ile kapının önündeki alevleri söndürdük ama geçemedik. Mutfak kısmından esnaf bir arkadaşımız içeri girdi. Sonra aileyi alıp kapıdan çıkardık. Çocuklar iyi ama babaları hastanede yoğun bakımda. Çocukların biri 8 diğeri 10 yaşında. Down sendromlu çocuk peçete yakıp video çekmiş. Daha sonra yere atmış. Sosyal medya için video çekmek istemiş. Aile 4 kişi” dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yangın, down sendromu, yangın söndürme, çocuk, sosyal medya