https://sputniknews.com.tr/20230418/ingiltere-cin-ile-iliskilerimizi-gelistirmeye-devam-etmeliyiz-1069874778.html
İngiltere: Çin ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmeliyiz
İngiltere: Çin ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmeliyiz
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ülkesinin Çin ile ilişkilerini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini, herhangi bir çatlağın ulusal çıkarlara ters... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T23:56+0300
2023-04-18T23:56+0300
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ülkesinin Pekin ile ilişkilerini sürdürmesi lehine açıklama yaptı.Guardian gazetesine demeç veren Cleverly, "Bazı meslektaşlarımın neden şahin olduklarını anlıyorum. Ancak bu ilişkinin kepenklerini indirmek ne onların ne benim ne de bir başkasının çıkarına, zira Çin biz onlarla ilişki kursak da kurmasak da yoluna devam edecek" dedi.Bakan, "Çin'in çevre ve ekonomi konularında oynayacağı son derece önemli bir rol var ve bu nedenle Çin ile yakın ve düzenli bir ilişki içinde olmalıyız ve olacağız, zira bunu yapmamak gerçekten çok ama çok ters etki yaratır" ifadelerini kullandı.11 Nisan'da eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Pekin ile ilişkileri geliştirme girişimleri nedeniyle kınamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230412/trump-ukrayna-diye-bir-ulke-kalmadi-macron-sinin-ini-yaladi-k-akim-sabotajini-rusya-yapmadi-1069569874.html
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ingiltere, james cleverly, çin
ingiltere, james cleverly, çin
İngiltere: Çin ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmeliyiz
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ülkesinin Çin ile ilişkilerini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini, herhangi bir çatlağın ulusal çıkarlara ters düşeceğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ülkesinin Pekin ile ilişkilerini sürdürmesi lehine açıklama yaptı.
Guardian gazetesine demeç veren Cleverly, "Bazı meslektaşlarımın neden şahin olduklarını anlıyorum. Ancak bu ilişkinin kepenklerini indirmek ne onların ne benim ne de bir başkasının çıkarına, zira Çin biz onlarla ilişki kursak da kurmasak da yoluna devam edecek" dedi.
Bakan, "Çin'in çevre ve ekonomi konularında oynayacağı son derece önemli bir rol var ve bu nedenle Çin ile yakın ve düzenli bir ilişki içinde olmalıyız ve olacağız, zira bunu yapmamak gerçekten çok ama çok ters etki yaratır" ifadelerini kullandı.
11 Nisan'da eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Pekin ile ilişkileri geliştirme girişimleri nedeniyle kınamıştı.