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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/inceden-demirtasa-acilim-surecinde-akpnin-ortagiydin-1069872684.html
İnce'den Demirtaş'a: Açılım sürecinde AKP'nin ortağıydın
İnce'den Demirtaş'a: Açılım sürecinde AKP'nin ortağıydın
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş için 'Yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. 2010 referandumunda neredeydin. Açılım sürecinde... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:47+0300
2023-04-18T22:48+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
muharrem ince
hdp
selahattin demirtaş
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çözüm sürecinde AK Parti 'nin ortağı olduğunu söyledi. İnce, "Demirtaş kusura bakmasın da yargıyı 2010'da FETÖ'ye teslim etti. Boykot ettiler referandumu. Öyle bir kötülük yaptınız ki Türkiye'ye. Yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler" dedi.Sözcü TV'ye konuk olan İnce, Demirtaş hakkında şu ifadeleri kullandı:"Bugün hapiste yatıyorsan dokunulmazlıkların kaldırıldığı için yatıyorsun. Dokunulmazlık kaldırılırken Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın Selçuk Özdağ'ın imzası var. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. 'Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz' diye. Ben hayır oyu verdim. Babacan, Davutoğlu hazırlamış, Kılıçdaroğlu oy vermiş, Demirtaş hapse girmiş. Ben hayır oyu verdim.Demirtaş kusura bakmasın da yargıyı 2010'da FETÖ'ye teslim etti. Boykot ettiler referandumu. Öyle bir kötülük yaptınız ki Türkiye'ye. Yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. Gezi olaylarında neredeydin Demirtaş. 2010 referandumunda neredeydin. Açılım sürecinde AKP'nin ortağıydın. Biraz hafızasını zorlamasını istiyorum."İnce'nin HDP'ye yönelik ifadelerinin ardından açıklamada bulunan Demirtaş ''Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak'' demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230413/demirtas-pkknin-turkiyede-tumuyle-silah-birakmasi-icin-ellerinden-geleni-yapacaklarini-soyledi-1069640393.html
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ak parti, muharrem ince, hdp, selahattin demirtaş
ak parti, muharrem ince, hdp, selahattin demirtaş

İnce'den Demirtaş'a: Açılım sürecinde AKP'nin ortağıydın

22:47 18.04.2023 (güncellendi: 22:48 18.04.2023)
© AAMemleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Rize'de bir otelde partisinin selamlama işaretini tanıttı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Rize'de bir otelde partisinin selamlama işaretini tanıttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş için 'Yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. 2010 referandumunda neredeydin. Açılım sürecinde AKP'nin ortağıydın' dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çözüm sürecinde AK Parti 'nin ortağı olduğunu söyledi. İnce, "Demirtaş kusura bakmasın da yargıyı 2010'da FETÖ'ye teslim etti. Boykot ettiler referandumu. Öyle bir kötülük yaptınız ki Türkiye'ye. Yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler" dedi.
Sözcü TV'ye konuk olan İnce, Demirtaş hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün hapiste yatıyorsan dokunulmazlıkların kaldırıldığı için yatıyorsun. Dokunulmazlık kaldırılırken Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın Selçuk Özdağ'ın imzası var. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. 'Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz' diye. Ben hayır oyu verdim. Babacan, Davutoğlu hazırlamış, Kılıçdaroğlu oy vermiş, Demirtaş hapse girmiş. Ben hayır oyu verdim.
Demirtaş kusura bakmasın da yargıyı 2010'da FETÖ'ye teslim etti. Boykot ettiler referandumu. Öyle bir kötülük yaptınız ki Türkiye'ye. Yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. Gezi olaylarında neredeydin Demirtaş. 2010 referandumunda neredeydin. Açılım sürecinde AKP'nin ortağıydın. Biraz hafızasını zorlamasını istiyorum."

İnce'nin HDP'ye yönelik ifadelerinin ardından açıklamada bulunan Demirtaş ''Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak'' demişti.
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Demirtaş, PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi
13 Nisan, 18:21
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