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https://sputniknews.com.tr/20230418/hindistanda-cift-kendi-kendilerinin-kafasini-keserek-atese-yuvarladi-1069843223.html
Hint çift, giyotin yapıp kurban ritüelinde birbirlerinin kafalarını kesti
Hint çift, giyotin yapıp kurban ritüelinde birbirlerinin kafalarını kesti
Hindistan polisi, Hintli bir çiftin giyotin benzeri bir mekanizma yardımıyla, bir kurban töreninde kendi başlarını keserek intihar ettiklerini açıkladı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T13:17+0300
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dünya
hindistan
intihar
polis
ibadet
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Ülkenin batısındaki Gujarat eyaletindeki çiftliklerinde yaşayan 38 yaşındaki Hemubhai Makwana ve 35 yaşındaki eşi Hansaben, batıdaki Gujarat eyaletindeki çiftliklerindeki bir kulübede ev yapımı bıçaklı bir mekanizma yoluyla intihar etti. Hindistan haber kaynaklarına konuşan polis yardımcı müfettişi Indrajeetsinh Jadeja, "Çift, başlarını bir iple tutulan giyotine benzer bir mekanizmanın altına sokmadan önce önce bir ateş sunağı hazırladı. İpi bırakır bırakmaz üzerlerine demir bir bıçak düştü, kafalarını kopardı ve ateşe yuvarlandı" ifadelerini kullandı.Hinduizm'de kutsal kabul edilen ateş, birçok ritüelde önemli bir rol oynuyor. Çiftin de, intihar ettikleri mekanizmayı, kafaları kesildikten sonra ateşe düşecek şekilde tasarladıkları anlaşıldı. Aile üyelerine hitaben yazılmış bir intihar notu bulduklarını söyleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Resmi verilere göre, 2014 ile 2021 arasında 100'den fazla benzer vakanın kaydedildiği Hindistan'da insan kurban etme ritüeline ise pek rastlanmıyor. Bilinen insan kurban etme vakalarının neredeyse tamamı, insanların kendilerini değil tanrıları memnun etmek için başkalarını öldürmesiyle gerçekleştiBu ayın başlarında da, Hindistan polisi, 2019'da Guwahati'deki bir Hindu tapınağında bir kadını öldürdükleri şüphesiyle 5 kişiyi tutukladı.
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hindistan, intihar, polis, ibadet
hindistan, intihar, polis, ibadet

Hint çift, giyotin yapıp kurban ritüelinde birbirlerinin kafalarını kesti

13:17 18.04.2023 (güncellendi: 13:21 18.04.2023)
© AABudizm - Budist - Rahip
Budizm - Budist - Rahip - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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Hindistan polisi, Hintli bir çiftin giyotin benzeri bir mekanizma yardımıyla, bir kurban töreninde kendi başlarını keserek intihar ettiklerini açıkladı.
Ülkenin batısındaki Gujarat eyaletindeki çiftliklerinde yaşayan 38 yaşındaki Hemubhai Makwana ve 35 yaşındaki eşi Hansaben, batıdaki Gujarat eyaletindeki çiftliklerindeki bir kulübede ev yapımı bıçaklı bir mekanizma yoluyla intihar etti.
Hindistan haber kaynaklarına konuşan polis yardımcı müfettişi Indrajeetsinh Jadeja, "Çift, başlarını bir iple tutulan giyotine benzer bir mekanizmanın altına sokmadan önce önce bir ateş sunağı hazırladı. İpi bırakır bırakmaz üzerlerine demir bir bıçak düştü, kafalarını kopardı ve ateşe yuvarlandı" ifadelerini kullandı.
Hinduizm'de kutsal kabul edilen ateş, birçok ritüelde önemli bir rol oynuyor.
Çiftin de, intihar ettikleri mekanizmayı, kafaları kesildikten sonra ateşe düşecek şekilde tasarladıkları anlaşıldı.
Aile üyelerine hitaben yazılmış bir intihar notu bulduklarını söyleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Resmi verilere göre, 2014 ile 2021 arasında 100'den fazla benzer vakanın kaydedildiği Hindistan'da insan kurban etme ritüeline ise pek rastlanmıyor.
Bilinen insan kurban etme vakalarının neredeyse tamamı, insanların kendilerini değil tanrıları memnun etmek için başkalarını öldürmesiyle gerçekleşti
Bu ayın başlarında da, Hindistan polisi, 2019'da Guwahati'deki bir Hindu tapınağında bir kadını öldürdükleri şüphesiyle 5 kişiyi tutukladı.
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