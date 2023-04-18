https://sputniknews.com.tr/20230418/hatayda-depremzedeler-icin-100-konteynerlik-basketbol-koyu-kuruldu-1069856064.html
Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kuruldu
Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kuruldu
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kurulduğunu duyurdu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T16:35+0300
2023-04-18T16:35+0300
2023-04-18T16:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
basketbol
hatay
köy
destek
yardım
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TBF'den yapılan açıklamaya göre, Polimeks Holding, Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğiyle kurulan 'Basketköy', Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) teslim edildi.Türkiye Basketbol Federasyonunun sponsorlarından Türkiye Sigorta ile ING Türkiye'nin yanı sıra FIBA da konteyner kent ve basketbol sahasının inşası için katkılarda bulundu. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Letonya ve Belçika müsabakalarının bilet gelirleri de bu projeye aktarıldı.Hatay'ın Belen ilçesinde hayata geçirilen 'Basketköy', 11 bin 397 metrekare arazi üzerinde tefrişatlı ve eşyalı konteynerlerden oluşuyor.Bu projede; 100 adet yaşam konteyneri (2 oda, mutfak, banyo), 1 adet endüstriyel mutfak konteyneri (tüm tefrişleri dahil), 1 adet çamaşırhane ve ütü alanına sahip konteyner, 1 adet revir konteyneri, 1 adet eğitim konteyneri, 1 adet mescit konteyneri, 1 adet basketbol sahası, rekreasyon ve çocuk oyun alanları, 1 adet eğitim çadırı, 1 adet depo çadırı ve 1 adet içi boş olarak genel ihtiyaçlar için ayrılmış çadır bulunuyor.'Basketköy'de barınma ihtiyacının yanı sıra psikolog, doktor ve eğitimcilerle depremzedeler için rehabilitasyon çalışmaları geliştirilecek ve çocuklar ile gençler için oluşturulacak alanlarda, sosyal ve sportif organizasyonlar yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230418/kahramanmarasta-katlanabilir-konteynerlerin-kurulumuna-baslandi-1069838260.html
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basketbol, hatay, köy, destek, yardım
basketbol, hatay, köy, destek, yardım
Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kuruldu
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kurulduğunu duyurdu.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, Polimeks Holding, Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğiyle kurulan 'Basketköy', Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) teslim edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun sponsorlarından Türkiye Sigorta ile ING Türkiye'nin yanı sıra FIBA da konteyner kent ve basketbol sahasının inşası için katkılarda bulundu. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Letonya ve Belçika müsabakalarının bilet gelirleri de bu projeye aktarıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde hayata geçirilen 'Basketköy', 11 bin 397 metrekare arazi üzerinde tefrişatlı ve eşyalı konteynerlerden oluşuyor.
Bu projede; 100 adet yaşam konteyneri (2 oda, mutfak, banyo), 1 adet endüstriyel mutfak konteyneri (tüm tefrişleri dahil), 1 adet çamaşırhane ve ütü alanına sahip konteyner, 1 adet revir konteyneri, 1 adet eğitim konteyneri, 1 adet mescit konteyneri, 1 adet basketbol sahası, rekreasyon ve çocuk oyun alanları, 1 adet eğitim çadırı, 1 adet depo çadırı ve 1 adet içi boş olarak genel ihtiyaçlar için ayrılmış çadır bulunuyor.
'Basketköy'de barınma ihtiyacının yanı sıra psikolog, doktor ve eğitimcilerle depremzedeler için rehabilitasyon çalışmaları geliştirilecek ve çocuklar ile gençler için oluşturulacak alanlarda, sosyal ve sportif organizasyonlar yapılacak.