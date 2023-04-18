https://sputniknews.com.tr/20230418/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-resmi-gazetede-1069823039.html

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T02:38+0300

2023-04-18T02:38+0300

2023-04-18T02:38+0300

türkiye

resmi gazete

hakim

savcı

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

hsk

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HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Listede 84 hakim, 58 savcı ve 15 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.HSK'nin bir başka kararında ise Aralık 2022 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

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resmi gazete, hakim, savcı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk