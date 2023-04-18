Gizli Servis'i atlatıp Beyaz Saray'ın bahçesine giren çocuk yakalandı
22:06 18.04.2023 (güncellendi: 22:26 18.04.2023)
© AP PhotoABD'de Başkan'ı korumakla yükümlü olan Gizli Servis üyelerini atlatarak Beyaz Saray'ın bahçesine girmeyi başaran bir çocuk, yakalanarak ailesine teslim edildi.
© AP Photo
ABD'de Başkan'ı korumakla yükümlü olan Gizli Servis üyelerini atlatarak Beyaz Saray'ın bahçesine girmeyi başaran bir çocuk, yakalanarak ailesine teslim edildi.
Olay, ABD Başkanı Joe Biden'ın kamuya açık programına göre Beyaz Saray'dayken meydana geldi.
Memurlar kuzey çimenliği boyunca yürürken küçük çocuğu yakaladı ve sonra ailesine teslim etti.
Kimliği belirlenemeyen çocuk, Beyaz Saray'a inşa edilen 13 metre yüksekliğindeki yeni çitleri aşan ilk kişi olabilir.
Secret Service officers walked across the lawn today to help a child who crawled through the White House fence.— Keith Boykin (@keithboykin) April 18, 2023
This is an example of normal lawful behavior when someone who appears to pose no threat accidentally comes on your property. https://t.co/8gJxPYKpzG
Gizli Servis konuyla ilgili olarak kamuoyuna henüz açıklama yapmadı.
Daha önce Beyaz Saray'a zorla giren failler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.