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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Finlandiya’da Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin arazisine ve binasına el kondu
Finlandiya’da Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin arazisine ve binasına el kondu
Finlandiya’da Avrupa Birliği (AB) yaptırımları kapsamında mülkiyet hakkı Rusya Federasyonuna ait olan 3 bin 326 metrekarelik arazinin yanı sıra isimleri ‘kara... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T23:20+0300
2023-04-18T23:20+0300
ukrayna krizi
rusya
finlandiya
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İskandinav ülkelerinde yayınlanan en büyük gazete Helsingin Sanomat’ın Finlandiya İcra Departmanı’na dayandırdığı haberinde, ülkenin başkenti Helsinki’de Rus Bilim ve Kültür Merkezi binası ve arazisine el kondu.Haberde, “Tapuya göre, arazi Rusya Federasyonu’na ait, öncesinde Sovyetler Birliği’ne aitti” ifadesine yer verildi.Mahkeme kararının, AB yaptırımları kapsamında, bir hafta önce verildiği aktarılırken el konan mülkiyetin toplam alanının 3 bin 326 metrekare olduğu bildirildi.Bunun yanı sıra Helsinki’de 'AB’nin yaptırım uyguladığı kişiler' ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 daireye de el kondu. Üç dairenin Rus Bilim ve Kültür Merkezi yakınında yer aldığı ifade edilirken dairelerin 36 ilâ 175 metrekare alanlara sahip olduğu kaydedildi.Daha önce Finlandiya İcra Departmanı, Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin banka hesaplarını engellemişti.
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Finlandiya’da Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin arazisine ve binasına el kondu

23:20 18.04.2023
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AP Photo
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Finlandiya’da Avrupa Birliği (AB) yaptırımları kapsamında mülkiyet hakkı Rusya Federasyonuna ait olan 3 bin 326 metrekarelik arazinin yanı sıra isimleri ‘kara listede’ yer alan şahıslara ait olduğu iddia edilen 7 daireye el konduğu belirtildi.
İskandinav ülkelerinde yayınlanan en büyük gazete Helsingin Sanomat’ın Finlandiya İcra Departmanı’na dayandırdığı haberinde, ülkenin başkenti Helsinki’de Rus Bilim ve Kültür Merkezi binası ve arazisine el kondu.
Haberde, “Tapuya göre, arazi Rusya Federasyonu’na ait, öncesinde Sovyetler Birliği’ne aitti” ifadesine yer verildi.
Mahkeme kararının, AB yaptırımları kapsamında, bir hafta önce verildiği aktarılırken el konan mülkiyetin toplam alanının 3 bin 326 metrekare olduğu bildirildi.
Bunun yanı sıra Helsinki’de 'AB’nin yaptırım uyguladığı kişiler' ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 daireye de el kondu. Üç dairenin Rus Bilim ve Kültür Merkezi yakınında yer aldığı ifade edilirken dairelerin 36 ilâ 175 metrekare alanlara sahip olduğu kaydedildi.
Daha önce Finlandiya İcra Departmanı, Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin banka hesaplarını engellemişti.
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