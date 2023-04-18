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https://sputniknews.com.tr/20230418/fetonun-askeri-ogrencilerden-sorumlu-mahrem-imamina-15-yila-kadar-hapis-istemi-1069830654.html
FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem imamı'na 15 yıla kadar hapis istemi
FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem imamı'na 15 yıla kadar hapis istemi
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T10:39+0300
2023-04-18T10:40+0300
türkiye
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
mahrem imam
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Savcılıkça, adli kontrol tedbiri uygulanan S.D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede, hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık M.Y, "Sanığı örgütsel faaliyetleri nedeniyle tanıyorum. Kendisi örgüt içinde 'Cemal' kod adını kullanıyordu. Ayrıca askeri lise ve polis okuluna öğrenci yerleştirmeye çalışan 'mahrem imam' sıfatıyla örgütsel faaliyet yürütüyordu." beyanında bulundu.Sanığın 2006 yılından itibaren FETÖ'ye ait hücre evlerinde kalmayı sürdürdüğü, kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği ve FETÖ içinde kalmaları için onlarla iletişimini sürdürdüğü de iddianamede yer aldı.İddianamede, sanığın örgüt içinde "ev abisi", "bölge talebe mesulü", "büyük bölge talebe mesulü" ve en son "askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü, il dışındaki askeri öğrencilerin takibini yaptığı, 2 ayrı GSM hattı üzerinden FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, diğer mahrem imamlar ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiği ayrıca örgütsel kripto yazışma programı "Falcon" kullandığı aktarıldı.Ayrıca iddianamede, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı, örgütsel sohbet toplantılarını organize ettiği de dikkate alınarak sanık S.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.İddianamede yer verilen savunmasında suçlamaları reddeden sanık S.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), mahrem imam
fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), mahrem imam

FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem imamı'na 15 yıla kadar hapis istemi

10:39 18.04.2023 (güncellendi: 10:40 18.04.2023)
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Savcılıkça, adli kontrol tedbiri uygulanan S.D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede, hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık M.Y, "Sanığı örgütsel faaliyetleri nedeniyle tanıyorum. Kendisi örgüt içinde 'Cemal' kod adını kullanıyordu. Ayrıca askeri lise ve polis okuluna öğrenci yerleştirmeye çalışan 'mahrem imam' sıfatıyla örgütsel faaliyet yürütüyordu." beyanında bulundu.
Sanığın 2006 yılından itibaren FETÖ'ye ait hücre evlerinde kalmayı sürdürdüğü, kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği ve FETÖ içinde kalmaları için onlarla iletişimini sürdürdüğü de iddianamede yer aldı.
İddianamede, sanığın örgüt içinde "ev abisi", "bölge talebe mesulü", "büyük bölge talebe mesulü" ve en son "askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü, il dışındaki askeri öğrencilerin takibini yaptığı, 2 ayrı GSM hattı üzerinden FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, diğer mahrem imamlar ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiği ayrıca örgütsel kripto yazışma programı "Falcon" kullandığı aktarıldı.
Ayrıca iddianamede, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı, örgütsel sohbet toplantılarını organize ettiği de dikkate alınarak sanık S.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamede yer verilen savunmasında suçlamaları reddeden sanık S.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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