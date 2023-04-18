https://sputniknews.com.tr/20230418/eytyi-kaciranlara-yeni-formul-kismi-emeklilik-1069862410.html

EYT'yi kaçıranlara yeni formül: Kısmı emeklilik

EYT'yi kaçıranlara yeni formül: Kısmı emeklilik

EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için 'kısmı emeklilik formülü’ gündemde. Buna göre EYT'den faydalanamayanlar 15 yıl ve 3600 prim günü ile erken emeklilik... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T19:28+0300

2023-04-18T19:28+0300

2023-04-18T19:36+0300

eyt

ekonomi

emeklilik

emekli maaşı

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini az farkla kaçıranlara ‘kısmı emeklilik formülü’ geliyor. Kısmı emeklilik formülünün nasıl işleyeceğine dair ayrıntıları CNN Türk Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ile değerlendirdi. Kaya'nın CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'a açıklamaları şu şekilde:"Kısmi emeklilik dediğimiz 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar 8 Eylül 1999 tarihinde önce kadınlar 50 yaşında, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 2014 yılının mayıs ayından itibaren onlarda kademeli yaş sınırına tabi olduğu için kadınlar 58 yaşında, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar.Bu EYT yasası çıktığında bu kesimi ilgilendiren nokta eksik bırakılmıştı. Hükümet bunun ile ilgili bir adım attı ve kısmi emeklilik şartlarını yürürlüğe getirecek. Çalışanımız, emekli adayımız kadınlardaki 58 yaş sınırı 50’ye, erkeklerdeki 60 yaş sınırı 55’e düşürüldüğü takdirde 3600 prim gün sayısını da tamamlamışsa emekli olabilecek.İşe giriş tarihi EYT'yi sağlamasına rağmen EYT'den yararlanamayan vatandaşlar ne yapacak?Bu noktada iki noktayı ele alıyoruz.1- Hizmet tespit davasıVatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumunun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri var ise, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığına eminse Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edecekler ve arşiv kayıtlarını inceleyecekler. Gününün olup olmadığını tespit ettirmeleri gerekiyor.2- Ödenmemiş pirimGirişi yapılmıştır, primi ödenmemiştir. 4 aylık prim dönem bordrosunda prim ödenmediği için sigorta günü görünmez. Sigorta günü gözükmediği için başlangıç olarak sayılmaz. Eğer 8 Eylül 99’dan önce ise emeklilik hakkını elde edemiyor. Daha sonra yıllarda emeklilik şartları değiştiği için onun da bir anlamı olmuyor."

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eyt, emeklilik, emekli maaşı