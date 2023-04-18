Eski Orman Bölge Müdürü Çebi: Hafriyat lobisi inşaat sektörünün eroinidir

“2003 yılında İstanbul için hazırladığımız özel proje kapsamında amacımız hafriyatların maden ocaklarıyla buluşturularak 10 bin hektar saha kazanımı sağlamak ve devletin kasasına 5 milyar dolar geldir elde etmekti. Bu proje kapsamında hem hafriyatlara yer bulacaktık, hem ormanları geri kazanacaktık hem de devlet büyük gelir elde edecekti. 2007 yılına kadar uyguladığımız bu proje sayesinde, ormanlara yapılan kaçak dökümleri engelledik ve İstanbul’u hızlıca ormanlaştırdık. Hatta o dönem Japonya bize ödül verdi ve projemizi Japonya’nın üniversitelerinde anlatma şansı bulduk. Daha sonrasında ranttan beslenen çeteler ve çok üst düzeyde ilişkileri olan insanlar projemize çökerek bize çok büyük zorluklar çıkardılar. Nitekim bunun mücadelesini verdik ama maalesef proje 2007 yılında durduruldu.”