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Erkan Baş'a 'Tito artığı' demişti: Destici özür diledi
Erkan Baş'a 'Tito artığı' demişti: Destici özür diledi
TİP lideri Erkan Baş'a 'Tito artığı' diyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici özür diledi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T14:01+0300
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politika
mustafa destici
erkan baş
özür dilemek
türkiye işçi partisi (tip)
büyük birlik partisi (bbp)
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 TV canlı yayınına katıldı. Destici, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkında söylediği ‘Tito artığı’ sözleri hakkında açıklama yaptı.Erkan Baş’ın asıl hedef alınanın Yugoslavya göçmenleri olduğunu ve ırkçılık olarak nitelediği sözler hakkında konuşan Mustafa Destici, “Eğer ağzımdan da yanlış bir şey çıkmışsa onlardan özür dilerim, özür dilemekten hiç çekinmem” ifadelerini kullandı.‘O topraklarda emaneti canları pahasına taşıyorlar’Destici, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230417/bbpden-mustafa-desticinin-erkan-basla-ilgili-sozlerine-iliskin-aciklama--1069776620.html
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mustafa destici, erkan baş, özür dilemek, türkiye işçi partisi (tip), büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici, erkan baş, özür dilemek, türkiye işçi partisi (tip), büyük birlik partisi (bbp)

Erkan Baş'a 'Tito artığı' demişti: Destici özür diledi

14:01 18.04.2023 (güncellendi: 14:05 18.04.2023)
© İHABBP Genel Başkanı Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA
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TİP lideri Erkan Baş'a 'Tito artığı' diyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici özür diledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 TV canlı yayınına katıldı. Destici, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkında söylediği ‘Tito artığı’ sözleri hakkında açıklama yaptı.
Erkan Baş’ın asıl hedef alınanın Yugoslavya göçmenleri olduğunu ve ırkçılık olarak nitelediği sözler hakkında konuşan Mustafa Destici, “Eğer ağzımdan da yanlış bir şey çıkmışsa onlardan özür dilerim, özür dilemekten hiç çekinmem” ifadelerini kullandı.

‘O topraklarda emaneti canları pahasına taşıyorlar’

Destici, şunları söyledi:
“Dolayısıyla ben hiçbir Boşnak, Makedonyalı, Arnavut, Kosovalı, Karadağlı, Batı Trakyalı ya da Bulgaristan’daki Türkleri incitmek istemem. Onlar zaten ödemesi gereken bedeli ödemişler, canlarını vermişler, topraklarını vermemişler. Orada hâlâ Türklük ve İslam adına nöbet tutuyorlar. Biz burada kendi bağımsız devletimizin içinde hür bir şekilde yaşıyoruz, bayrağımızın altında, ama onlar büyük sıkıntı çekmişler, ağır bedeller ödemişler ve hâlâ o topraklarda aldıkları emaneti canları pahasına taşıyorlar.”
TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
POLİTİKA
BBP'den Mustafa Destici'nin Erkan Baş'la ilgili sözlerine ilişkin açıklama
Dün, 09:58
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