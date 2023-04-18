https://sputniknews.com.tr/20230418/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-sahada-tam-17-farkli-element-tespit-ettik-1069865171.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Sahada tam 17 farklı element tespit ettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Sahada tam 17 farklı element tespit ettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sahada tam 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir toprak elementi üreten ülke sayısı iki elin parmağını... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T20:28+0300

2023-04-18T20:28+0300

2023-04-18T20:28+0300

2023 türkiye seçimleri

fatih dönmez

eskişehir

bor

lityum

maden

element

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AK Parti Eskişehir milletvekili adayı da olan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, yıllık 1200 ton üretim yapacak pilot nadir toprak elementleri tesisinin de bu program kapsamında milletin hizmetine sunulacağını söyledi.Beylikova ilçesinde 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfettiklerini hatırlatan Dönmez, "Sahada tam 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir toprak elementi üreten ülke sayısı iki elin parmağını geçmez. Şimdi Türkiye de artık bu ligde. Artık Eskişehir de bu ligde. Şimdi bu madenlerimizi değere dönüştürme zamanı. Cevherden mücevhere döndürme zamanı. Üretim, ihracat, istihdam zamanı. Şimdi ve her zaman AK Parti zamanı. Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam, doğru adımlarla geleceğe hep birlikte yürüme zamanı. Yarın değil, hemen şimdi. İşte bu meydan bunu gösteriyor. Bu yürüyüşte Eskişehirli kardeşlerimiz de bizlerle birlikte. Eskişehirli kardeşlerimiz lideriyle, sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yolda." ifadesini kullandı.Kırka'da yapılacak lityum karbonat tesisinin temeli bu yıl atılacakFatih Dönmez, bu yıl içinde yıllık 600 ton üretim kapasiteli lityum karbonat tesisinin temelini de Eskişehir Kırka'da atacaklarını vurguladı.Cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tabletlerde, ilerleyen dönemde belki Türkiye'nin otomobilinde Eskişehir'de üretilen yerli lityumun kullanılacağını dile getiren Dönmezşöyle devam etti:

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fatih dönmez, eskişehir, bor, lityum, maden, element