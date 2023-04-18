https://sputniknews.com.tr/20230418/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-sahada-tam-17-farkli-element-tespit-ettik-1069865171.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Sahada tam 17 farklı element tespit ettik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Sahada tam 17 farklı element tespit ettik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sahada tam 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir toprak elementi üreten ülke sayısı iki elin parmağını... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T20:28+0300
2023-04-18T20:28+0300
2023-04-18T20:28+0300
2023 türkiye seçimleri
fatih dönmez
eskişehir
bor
lityum
maden
element
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AK Parti Eskişehir milletvekili adayı da olan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, yıllık 1200 ton üretim yapacak pilot nadir toprak elementleri tesisinin de bu program kapsamında milletin hizmetine sunulacağını söyledi.Beylikova ilçesinde 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfettiklerini hatırlatan Dönmez, "Sahada tam 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir toprak elementi üreten ülke sayısı iki elin parmağını geçmez. Şimdi Türkiye de artık bu ligde. Artık Eskişehir de bu ligde. Şimdi bu madenlerimizi değere dönüştürme zamanı. Cevherden mücevhere döndürme zamanı. Üretim, ihracat, istihdam zamanı. Şimdi ve her zaman AK Parti zamanı. Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam, doğru adımlarla geleceğe hep birlikte yürüme zamanı. Yarın değil, hemen şimdi. İşte bu meydan bunu gösteriyor. Bu yürüyüşte Eskişehirli kardeşlerimiz de bizlerle birlikte. Eskişehirli kardeşlerimiz lideriyle, sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yolda." ifadesini kullandı.Kırka'da yapılacak lityum karbonat tesisinin temeli bu yıl atılacakFatih Dönmez, bu yıl içinde yıllık 600 ton üretim kapasiteli lityum karbonat tesisinin temelini de Eskişehir Kırka'da atacaklarını vurguladı.Cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tabletlerde, ilerleyen dönemde belki Türkiye'nin otomobilinde Eskişehir'de üretilen yerli lityumun kullanılacağını dile getiren Dönmezşöyle devam etti:
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fatih dönmez, eskişehir, bor, lityum, maden, element
fatih dönmez, eskişehir, bor, lityum, maden, element
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Sahada tam 17 farklı element tespit ettik
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sahada tam 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir toprak elementi üreten ülke sayısı iki elin parmağını geçmez." dedi.
AK Parti Eskişehir milletvekili adayı da olan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, yıllık 1200 ton üretim yapacak pilot nadir toprak elementleri tesisinin de bu program kapsamında milletin hizmetine sunulacağını söyledi.
Beylikova ilçesinde 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfettiklerini hatırlatan Dönmez, "Sahada tam 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir toprak elementi üreten ülke sayısı iki elin parmağını geçmez. Şimdi Türkiye de artık bu ligde. Artık Eskişehir de bu ligde. Şimdi bu madenlerimizi değere dönüştürme zamanı. Cevherden mücevhere döndürme zamanı. Üretim, ihracat, istihdam zamanı. Şimdi ve her zaman AK Parti zamanı. Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam, doğru adımlarla geleceğe hep birlikte yürüme zamanı. Yarın değil, hemen şimdi. İşte bu meydan bunu gösteriyor. Bu yürüyüşte Eskişehirli kardeşlerimiz de bizlerle birlikte. Eskişehirli kardeşlerimiz lideriyle, sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yolda." ifadesini kullandı.
Kırka'da yapılacak lityum karbonat tesisinin temeli bu yıl atılacak
Fatih Dönmez, bu yıl içinde yıllık 600 ton üretim kapasiteli lityum karbonat tesisinin temelini de Eskişehir Kırka'da atacaklarını vurguladı.
Cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tabletlerde, ilerleyen dönemde belki Türkiye'nin otomobilinde Eskişehir'de üretilen yerli lityumun kullanılacağını dile getiren Dönmezşöyle devam etti:
"Türkiye, enerjisini Eskişehir'den alacak. Eskişehir'in enerjisi tüm Türkiye'yi saracak. Eskişehir'imiz, sadece dinamizmi, canlılığı, hareketliliğiyle değil enerjisiyle de tüm Türkiye'nin enerjisine enerji katacak. Bir yatırım müjdemiz daha var Eskişehir'e. Yine bu yıl içerisinde inşallah 'Susuz Boraks Üretim Tesisi'nin temelini Kırka'da atacağız. 3 tesisimize toplam 200 kişilik ilave istihdam sağlayacağız. 2023 Eskişehir'in yatırım yılı olacak. İnşallah bu yıl Eskişehir'imize 951 milyon liralık enerji ve tabii kaynaklar yatırımı yapacağız. Son 20 yılda kentimize enerji ve tabii kaynaklar alanında 5,3 milyar liralık yatırım yaptık. Eskişehir'imize yeni yatırımlar, yeni istihdamlar, yeni tesisler, yeni fabrikalar kazandıracağız. Eskişehir'imiz kazanacak. Eskişehirli kardeşimiz kazanacak. En nihayetinde Türkiye kazanacak."