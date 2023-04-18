Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Ramazan Bayramı' açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
ESK Eski Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230418/emniyet-genel-mudurlugunden-ramazan-bayrami-aciklamasi-1069860467.html
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Ramazan Bayramı' açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Ramazan Bayramı' açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ramazan Bayramı öncesi özel güvenliklere yönelik gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bir açıklama yayınladı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T17:54+0300
2023-04-18T18:00+0300
yaşam
emniyet genel müdürlüğü (egm)
ramazan bayramı
denetim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/14/1044318588_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_99559ce1de502a21bb6bb31b7175d397.jpg
EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle her yıl olduğu gibi vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla halkımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri metro/tramvay/teleferik, iskele/liman ve otogarlarda özel güvenlik personeline yönelik denetimler yapılıyor. Denetim faaliyetlerinde; kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, hukuki ihlal ve usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması, haksız rekabetin önlenmesi ve amaca uygun çözümler getirilmesi ile rehberlikçi anlayışa dayalı bir denetim sistemi uygulanmaktadır. Denetim ve eğitim faaliyetleri ile güvenlik sistem ve cihazlarının aktif olarak kullanılması, özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve sorumlulukları açısından farkındalık oluşturulması ve sunulan güvenlik hizmet kalitesinin en üst düzeye çıkarılması planlanıyor. 17 Nisan 2023 tarihinde başlayan denetimler; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon illerinde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımız kadrosunda görevli Polis Başmüfettişleri tarafından 294 noktada gerçekleştiriliyor. Diğer illerdeki denetimler ise İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/14/1044318588_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_906326df8251288b878a08642c54eb83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emniyet genel müdürlüğü (egm), ramazan bayramı, denetim
emniyet genel müdürlüğü (egm), ramazan bayramı, denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Ramazan Bayramı' açıklaması

17:54 18.04.2023 (güncellendi: 18:00 18.04.2023)
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ramazan Bayramı öncesi özel güvenliklere yönelik gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bir açıklama yayınladı.
EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle her yıl olduğu gibi vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla halkımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri metro/tramvay/teleferik, iskele/liman ve otogarlarda özel güvenlik personeline yönelik denetimler yapılıyor. Denetim faaliyetlerinde; kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, hukuki ihlal ve usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması, haksız rekabetin önlenmesi ve amaca uygun çözümler getirilmesi ile rehberlikçi anlayışa dayalı bir denetim sistemi uygulanmaktadır.
Denetim ve eğitim faaliyetleri ile güvenlik sistem ve cihazlarının aktif olarak kullanılması, özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve sorumlulukları açısından farkındalık oluşturulması ve sunulan güvenlik hizmet kalitesinin en üst düzeye çıkarılması planlanıyor. 17 Nisan 2023 tarihinde başlayan denetimler; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon illerinde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımız kadrosunda görevli Polis Başmüfettişleri tarafından 294 noktada gerçekleştiriliyor. Diğer illerdeki denetimler ise İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала