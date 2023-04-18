Duma, yabancı ajan kanununda daha ağır hükümlerin yer alması için birtakım düzeltmeler önerdi

Piskarev, komitenin düzenlediği taslak metinde yabancı ajanların devletten sadece mali değil, mülki destek de almasının yasaklanmasını önerdiklerini kaydetti.



Piskarev'in demecine göre taslağın kabul edilmesi halinde Rusya Adalet Bakanlığı, yabancı ajan kanununa uyumun devlet denetimiyle ilgili yetkililere sahip olacak.



Adalet Bakanlığı, birilerinin bir yabancı ajanın Rusya mevzuatını ihlal etmesine katkı sunacak eylemlerde bulunduğuna dair bilgi aldığında, uyarıda bulunabilecek ve ihlalin giderilmesi için en az bir aylık zaman tanıyabilecek. Bakanlığın talimatını yerine getirmeyenler, değişen miktarlarda para cezasına çarptırılacak.



Yabancı ajan kavramı, Rusya mevzuatına ilk olarak 2012 yılında girdi. O dönemde yabancı finansman desteğiyle siyasi faaliyet yürütenler yabancı ajan kabul ediliyordu.



Duma, 2022 yazında yabancı finansman almayan ancak yurtdışından destek alan veya yabancı nüfuzu altında bulunan kişilerin de yabancı ajan kabul edilmesini öngören değişiklikleri kabul etti.



Yabancı ajan kabul edilen tüzel veya gerçek kişilerin, sanat faaliyetleri için devletten mali destek alması, reşit olmayanlara eğitim vermesi, devletin ve belediyelerin ihtiyaçların için mal, iş ve hizmet ihalelerine katılması yasaklanmıştı.