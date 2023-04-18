https://sputniknews.com.tr/20230418/diyarbakirda-devriye-gezen-polis-aracina-silahli-saldiri-2-gozalti-1069823813.html
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken 2 kişi yakalandı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T04:28+0300
2023-04-18T04:28+0300
2023-04-18T04:28+0300
türkiye
diyarbakır
silahlı saldırı
gözaltı
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Olay, dün 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye gezen uygulama ekiplerine Talaytepe Mahallesi’nde silahlı saldırıda bulunuldu.Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli şahsa yönelik çalışma yapan polis ekipleri, yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Denetim sırasında polisin 'Dur' ihtarından sonra şüpheli, üzerindeki tabancayla ateş açtı.Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırgan şahıs için çevrede inceleme yapan ekipler, çatışmanın yaşandığı bölgede şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.
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diyarbakır, silahlı saldırı, gözaltı
diyarbakır, silahlı saldırı, gözaltı
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
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Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken 2 kişi yakalandı.
Olay, dün 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye gezen uygulama ekiplerine Talaytepe Mahallesi’nde silahlı saldırıda bulunuldu.
Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli şahsa yönelik çalışma yapan polis ekipleri, yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Denetim sırasında polisin 'Dur' ihtarından sonra şüpheli, üzerindeki tabancayla ateş açtı.
Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırgan şahıs için çevrede inceleme yapan ekipler, çatışmanın yaşandığı bölgede şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.