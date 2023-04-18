https://sputniknews.com.tr/20230418/disisleri-bakani-cavusoglu-istikrarimiz-dunya-barisi-icin-de-son-derece-onemli-1069820032.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İstikrarımız dünya barışı için de son derece önemli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İstikrarımız dünya barışı için de son derece önemli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyada çok sorun var ama bunların yüzde 60'ı etrafımızda. İstikrarımız dünya barışı için de son derece önemli" dedi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T00:38+0300

2023-04-18T00:38+0300

2023-04-18T00:41+0300

2023 türkiye seçimleri

mevlüt çavuşoğlu

antalya

kaş belediyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069819865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1bad49ff843847c625b6f88b5fbc7a8.jpg

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Kaş Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve depremzedelerin de katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.Tokalaşarak vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kaş'ta iftar programı öncesinde muhtar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.Kaş'ta özellikle enerji açığıyla ilgili çalışmaları gerektiğini gördüklerini belirten Çavuşoğlu, siyasetin millete hizmet için bir araç olduğunu kaydetti.Millete hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "İftar programında depremzede kardeşlerimizi de gördüm. Yaralarımızı devlet ve millet el birliğiyle saracağız. Tüm şehirler daha sağlam bir şekilde inşa edeceğiz. Milletin ve devletin buna gücü var. Tarihin en büyük afeti ama bunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.Cumhuriyetin ikinci asrına adım attıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı, Türk asrı yapmamız için de çok çalışmamız gerekiyor. Bizim milletimiz başarır. Vizyonu vardır. Ortaya koyduğumuz projelerle ülkemizi çok daha ileriye götüreceğiz" ifadelerini kullandı.İktidarda oldukları 21 yılda yaptıklarının henüz başlangıç olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:Programa, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da katıldı.

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevlüt çavuşoğlu, antalya, kaş belediyesi