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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1069866195.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri anlamak onların geleceklerine yatırım yaparak olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri anlamak onların geleceklerine yatırım yaparak olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur" dedi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T20:32+0300
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı’nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, seçim
recep tayyip erdoğan, seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri anlamak onların geleceklerine yatırım yaparak olur

20:32 18.04.2023 (güncellendi: 21:01 18.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı’nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Ülkemizin üzerine 6 Şubat depremlerinin gölgesinin düştüğü bu mübarek günlerde, özellikle depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Evi yıkılan, tüm insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için durmadan çalışıyoruz. El ve gönül birliğiyle bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Siz gençlerimizin dayanışma ruhuyla hareket ettiğini görüyorum. Gece gündüz koşturan gençliğimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Her birinizle gurur duyuyorum.
Dün İstanbul'da çok önemli iki projenin törenine katıldık. İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. 15 sene içinde milli gelire yaklaşık 130 milyar dolar katkı sağlayacak. Ülkemizde finansal bir ekosistemin oluşumuna destek olacak. Mimarisi, çevre dostu, altyapı ve üstyapısıyla dikkatleri toplayan bu projeden asıl sizler istifade edeceksiniz. Emaneti bizden devraldığınızda bizleri hayırla anarak dua edeceğinizi umuyorum.
Şu anda TCG Anadolu'yu benim vatandaşım kuyruğa girip geziyor. Türkiye'de böyle bir esere savunma sanayiinde sahip oluyoruz. Bunun personel sayısı 1350, belki de artacak. Birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalacak. Sonra Boğaz'da TCG Anadolu'yu turlayacağız. Bayramdan sonra da bir süre daha ziyarete açık kalacak.
Muhalefet Togg için ne diyor? “Maket.” TCG Anadolu için ne diyorlar? “Maket.” Elinize dilinize dursun, bunun neresi maket? Bunların altına birer Togg versek, inanın kullanamazlar.
Sevgili gençler göreve geldiğimizde bizim savunma sanayimiz yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80 oldu. Göreve geldiğimizde savunmada yerlilik yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80. Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Neymiş? Damatmış. Bunların babası bankalardan kuruş kredi alamdan çalıştı. Çocukları da böyle devam ediyor. İhracata yönelik ihtiyacı karşılayamıyorlar. O kadar çok talep ver. Bunların babası devletin kendisine verdiği yeri bile almadı. Ne kadar imansız kitapsız komünist var televizyonda konuşturuyorlar. Neymiş, Erdoğan bunlara bol bol para vermiş. Bu aile bu konularda çok hassas.
Gemlik'teki fabrikanın yanına lityum pillerinin üretimi için tahsis edeceğiz. İşte o zaman Togg'un menzil alanı artacak. İstasyonlar zamanla artıyor. Türkiye genelinde daha fazla görüyoruz. Togg'da kalite acayip. En ufak bir motor sesi dahi duymuyorsunuz. Togg ile yarının teknolojisinde hakettiğimiz yeri alacağız. Bu projelerin her biri ülkemizi yüksek teknolojiye dayalı işlerde öne geçirecek adımlardır.
Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur.
14 Mayıs'ta bu ülkenin gençlerinin, tekaüt vakti çoktan geçen 7'li koalisyonu artık siyasetten de ıskartaya ayıracağına inanıyorum
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