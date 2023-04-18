Erdoğan: Siyasi ve ekonomik olarak ülkemizin kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var
17:46 18.04.2023 (güncellendi: 18:22 18.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve İYİ Parti bize akıl verdiler. 'IMF'den borç almanız lazım' dediler. Biz 'Hayır' dedik." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸"Siyasi ve ekonomik olarak ülkemizin kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var."
🔸"Türkiye yine rayından çıkarılmaya ve eski günlerine döndürülmeye çalışılıyor. Karşımızda 7'li koalisyon var."
🔸"Ne diyorlar? Aşıksan vur saza, TOGG'un varsa bas gaza. Ben demiyorum, vatandaş diyor."
🔸"CHP ve İYİ Parti bize akıl verdiler. 'IMF'den borç almanız lazım' dediler. Biz 'Hayır' dedik."
🔸"Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor."
🔸"(Muhalefete) Biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı işbaşında olursa teröristlere bu ülkede aman yok. 14 Mayıs, bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır."
🔸"Bay Bay Kemal, 'Soğan da soğan' diyor. Yahu Bay Bay Kemal, sen sofraya soğanı koyup, yumruğunu vurur, lezzetini alabilir misin? Biz soğanımızı öyle yedik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸"Siyasi ve ekonomik olarak ülkemizin kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var."
🔸"Türkiye yine rayından çıkarılmaya ve eski günlerine döndürülmeye çalışılıyor. Karşımızda 7'li koalisyon var."
🔸"Ne diyorlar? Aşıksan vur saza, TOGG'un varsa bas gaza. Ben demiyorum, vatandaş diyor."
🔸"CHP ve İYİ Parti bize akıl verdiler. 'IMF'den borç almanız lazım' dediler. Biz 'Hayır' dedik."
🔸"Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor."
🔸"(Muhalefete) Biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı işbaşında olursa teröristlere bu ülkede aman yok. 14 Mayıs, bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır."
🔸"Bay Bay Kemal, 'Soğan da soğan' diyor. Yahu Bay Bay Kemal, sen sofraya soğanı koyup, yumruğunu vurur, lezzetini alabilir misin? Biz soğanımızı öyle yedik."