https://sputniknews.com.tr/20230418/cinli-akrobat-gosteri-sirasinda-metrelerce-yuksekten-yere-cakildi--1069833948.html
Çinli akrobat gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı
Çinli akrobat gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı
Çinli akrobat, gösteri yaptığı sırada metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T11:21+0300
2023-04-18T11:21+0300
2023-04-18T11:21+0300
dünya
video
çin
gösteri
akrobat
asya & pasifik
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Çin’in Anhui eyaletinde yer alan Suzhou şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü Çinli kadın akrobat, gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.İzleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, akrobatlar ip yardımıyla metrelerce havaya yükseldiği sırada Zhang isimli erkek akrobatın bacaklarıyla Sun’u yakalayamadığı ve Sun’un metrelerce yüksekten yere düştüğü görüldü.Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sun’un tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı ifade edildi.
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Çinli akrobat gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı
Çinli akrobat gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı
2023-04-18T11:21+0300
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video, çin, gösteri, akrobat, asya & pasifik, видео
video, çin, gösteri, akrobat, asya & pasifik, видео
Çinli akrobat gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı
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Çinli akrobat, gösteri yaptığı sırada metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.
Çin’in Anhui eyaletinde yer alan Suzhou şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü Çinli kadın akrobat, gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.
İzleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, akrobatlar ip yardımıyla metrelerce havaya yükseldiği sırada Zhang isimli erkek akrobatın bacaklarıyla Sun’u yakalayamadığı ve Sun’un metrelerce yüksekten yere düştüğü görüldü.
Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sun’un tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı ifade edildi.