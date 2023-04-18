https://sputniknews.com.tr/20230418/cinde-hastanede-yangin-21-olu-1069860011.html
Çin'de hastanede yangın: 21 ölü
Çin'de hastanede yangın: 21 ölü
Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Changfeng Hastanesinde çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi, camdan sarkıttığı çarşafla kendini aşağıya bıraktı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T17:34+0300
2023-04-18T17:34+0300
2023-04-18T17:34+0300
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Çin'in başkenti Pekin'deki Changfeng Hastanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerel saatle 12.57 sıralarında yatan hasta bölümünde başlayan yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği alevler, 13.33 sıralarında söndürüldü. Yangının ardından toplam 71 hasta kurtarma ekipleri tarafından yakındaki hastanelere sevk edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kişinin camdan sarkıttığı çarşafla kendini aşağıya bıraktığı, bazı kişilerin ise camların altında bulunan klimaların dış üniteleri üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.
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çin, çin halk cumhuriyeti, yangın
çin, çin halk cumhuriyeti, yangın
Çin'de hastanede yangın: 21 ölü
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Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Changfeng Hastanesinde çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi, camdan sarkıttığı çarşafla kendini aşağıya bıraktı.
Çin'in başkenti Pekin'deki Changfeng Hastanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerel saatle 12.57 sıralarında yatan hasta bölümünde başlayan yangında 21 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği alevler, 13.33 sıralarında söndürüldü.
Yangının ardından toplam 71 hasta kurtarma ekipleri tarafından yakındaki hastanelere sevk edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kişinin camdan sarkıttığı çarşafla kendini aşağıya bıraktığı, bazı kişilerin ise camların altında bulunan klimaların dış üniteleri üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.