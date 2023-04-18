https://sputniknews.com.tr/20230418/chpli-agbaba-oyunuzu-secim-bolgenizde-milletvekili-cikarabilecek-partilere-verin-1069841795.html

CHP'li Ağbaba: Oyunuzu, seçim bölgenizde milletvekili çıkarabilecek partilere verin

CHP'li Ağbaba: Oyunuzu, seçim bölgenizde milletvekili çıkarabilecek partilere verin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Beli Ağbaba, "Oyunuzu, seçim bölgenizde milletvekili çıkarabilecek partilere verin" dedi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T13:11+0300

2023-04-18T13:11+0300

2023-04-18T13:38+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

chp

veli ağbaba

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CHP'li Ağbaba, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik paylaşımda bulundu. "Dikkatli olalım. 1 oy çok şeyi değiştirir! Bu seçim belki de yüzyılın en stratejik seçimi. Oyunuzu, seçim bölgenizde milletvekili çıkarabilecek partilere verin" diyen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü milletvekili çıkarması mümkün olmayan bir partiye vereceğin oy, tam da en istemediğin partiye bir vekil daha kazandırabilir. Memleketin geleceği için hepimize görev düşüyor"

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seçim, chp, veli ağbaba