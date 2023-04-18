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SON DAKİKA | Tunus'ta Gannuşi'ye gözaltının ardından Nahda'nın ofisleri kapatıldı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/chpli-agbaba-oyunuzu-secim-bolgenizde-milletvekili-cikarabilecek-partilere-verin-1069841795.html
CHP'li Ağbaba: Oyunuzu, seçim bölgenizde milletvekili çıkarabilecek partilere verin
CHP'li Ağbaba: Oyunuzu, seçim bölgenizde milletvekili çıkarabilecek partilere verin
CHP Genel Başkan Yardımcısı Beli Ağbaba, "Oyunuzu, seçim bölgenizde milletvekili çıkarabilecek partilere verin" dedi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
seçim
chp
veli ağbaba
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CHP'li Ağbaba, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik paylaşımda bulundu. "Dikkatli olalım. 1 oy çok şeyi değiştirir! Bu seçim belki de yüzyılın en stratejik seçimi. Oyunuzu, seçim bölgenizde milletvekili çıkarabilecek partilere verin" diyen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü milletvekili çıkarması mümkün olmayan bir partiye vereceğin oy, tam da en istemediğin partiye bir vekil daha kazandırabilir. Memleketin geleceği için hepimize görev düşüyor"
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seçim, chp, veli ağbaba
seçim, chp, veli ağbaba

CHP'li Ağbaba: Oyunuzu, seçim bölgenizde milletvekili çıkarabilecek partilere verin

13:11 18.04.2023 (güncellendi: 13:38 18.04.2023)
© Fotoğraf : chp.org.trVeli Ağbaba
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Fotoğraf : chp.org.tr
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Beli Ağbaba, "Oyunuzu, seçim bölgenizde milletvekili çıkarabilecek partilere verin" dedi.
CHP'li Ağbaba, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik paylaşımda bulundu.
"Dikkatli olalım. 1 oy çok şeyi değiştirir! Bu seçim belki de yüzyılın en stratejik seçimi. Oyunuzu, seçim bölgenizde milletvekili çıkarabilecek partilere verin" diyen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü milletvekili çıkarması mümkün olmayan bir partiye vereceğin oy, tam da en istemediğin partiye bir vekil daha kazandırabilir. Memleketin geleceği için hepimize görev düşüyor"
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