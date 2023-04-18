Brezilya, Beyaz Saray'ın 'Rus ve Çin propagandası' açıklamasına tepki gösterdi: Aynı fikirde değiliz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
62 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230418/brezilya-beyaz-sarayin-rus-ve-cin-propagandasi-aciklamasina-tepki-gosterdi-ayni-fikirde-degiliz-1069825700.html
Brezilya, Beyaz Saray'ın 'Rus ve Çin propagandası' açıklamasına tepki gösterdi: Aynı fikirde değiliz
Brezilya, Beyaz Saray'ın 'Rus ve Çin propagandası' açıklamasına tepki gösterdi: Aynı fikirde değiliz
Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Beyaz Saray'ın Brezilya'nın "Rus ve Çin propagandasını tekrarladığına" yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T07:38+0300
2023-04-18T07:38+0300
dünya
brezilya
rusya
abd
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069825545_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_79fd7e74a009cafb64c0a2ea40aa8556.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'in sözlerine cevap veren Vieira, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya yönelik eleştirileri kabul etmediklerini belirtti.Vieira, "Nasıl ve neden bu sonuca vardıklarını bilmiyorum ama kesinlikle aynı fikirde değilim." ifadesini kullandı.Brezilya ile Rusya arasında 195 yılı aşan diplomatik bir ilişki olduğuna vurgu yapan Vieira, "Brezilya, barışı teşvik etmek istiyor ve bir grup ülkeyle görüşmeye veya barış hakkında konuşmaya istekli bir ülkeler grubuna katılmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.Beyaz Saray, Lula da Silva'nın Ukrayna kriziyle ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) "barıştan söz etmeye başlaması gerektiği" şeklindeki sözlerini eleştirerek, Brezilya'nın Rus ve Çin propagandasını tekrarladığını savunmuştu.Lula'nın Çin ziyareti sırasında Ukrayna kriziyle ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) "barıştan söz etmeye başlaması gerektiği" şeklindeki açıklamasıyla ilgili Kirby, ABD ve Avrupa'nın barış istemediğini ima etmenin problemli olduğunu söylemişti.Kirby, Brezilya'nın gerçeklere hiç bakmadan Rus ve Çin propagandasını tekrarladığı görüşünü savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230417/rusya-disisleri-bakani-lavrov-brezilyada-1069802316.html
brezilya
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069825545_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_e1f1d06c28b4261044c4e18ec1410796.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brezilya, rusya, abd, çin
brezilya, rusya, abd, çin

Brezilya, Beyaz Saray'ın 'Rus ve Çin propagandası' açıklamasına tepki gösterdi: Aynı fikirde değiliz

07:38 18.04.2023
© AP PhotoBrezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira
Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AP Photo
Abone olTelegram
Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Beyaz Saray'ın Brezilya'nın "Rus ve Çin propagandasını tekrarladığına" yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'in sözlerine cevap veren Vieira, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya yönelik eleştirileri kabul etmediklerini belirtti.
Vieira, "Nasıl ve neden bu sonuca vardıklarını bilmiyorum ama kesinlikle aynı fikirde değilim." ifadesini kullandı.
Brezilya ile Rusya arasında 195 yılı aşan diplomatik bir ilişki olduğuna vurgu yapan Vieira, "Brezilya, barışı teşvik etmek istiyor ve bir grup ülkeyle görüşmeye veya barış hakkında konuşmaya istekli bir ülkeler grubuna katılmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.
Beyaz Saray, Lula da Silva'nın Ukrayna kriziyle ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) "barıştan söz etmeye başlaması gerektiği" şeklindeki sözlerini eleştirerek, Brezilya'nın Rus ve Çin propagandasını tekrarladığını savunmuştu.
Lula'nın Çin ziyareti sırasında Ukrayna kriziyle ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) "barıştan söz etmeye başlaması gerektiği" şeklindeki açıklamasıyla ilgili Kirby, ABD ve Avrupa'nın barış istemediğini ima etmenin problemli olduğunu söylemişti.
Kirby, Brezilya'nın gerçeklere hiç bakmadan Rus ve Çin propagandasını tekrarladığı görüşünü savunmuştu.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Brezilya’da
Dün, 16:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала