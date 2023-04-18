https://sputniknews.com.tr/20230418/brezilya-beyaz-sarayin-rus-ve-cin-propagandasi-aciklamasina-tepki-gosterdi-ayni-fikirde-degiliz-1069825700.html

Brezilya, Beyaz Saray'ın 'Rus ve Çin propagandası' açıklamasına tepki gösterdi: Aynı fikirde değiliz

Brezilya, Beyaz Saray'ın 'Rus ve Çin propagandası' açıklamasına tepki gösterdi: Aynı fikirde değiliz

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Beyaz Saray'ın Brezilya'nın "Rus ve Çin propagandasını tekrarladığına" yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T07:38+0300

2023-04-18T07:38+0300

2023-04-18T07:38+0300

dünya

brezilya

rusya

abd

çin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069825545_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_79fd7e74a009cafb64c0a2ea40aa8556.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'in sözlerine cevap veren Vieira, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya yönelik eleştirileri kabul etmediklerini belirtti.Vieira, "Nasıl ve neden bu sonuca vardıklarını bilmiyorum ama kesinlikle aynı fikirde değilim." ifadesini kullandı.Brezilya ile Rusya arasında 195 yılı aşan diplomatik bir ilişki olduğuna vurgu yapan Vieira, "Brezilya, barışı teşvik etmek istiyor ve bir grup ülkeyle görüşmeye veya barış hakkında konuşmaya istekli bir ülkeler grubuna katılmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.Beyaz Saray, Lula da Silva'nın Ukrayna kriziyle ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) "barıştan söz etmeye başlaması gerektiği" şeklindeki sözlerini eleştirerek, Brezilya'nın Rus ve Çin propagandasını tekrarladığını savunmuştu.Lula'nın Çin ziyareti sırasında Ukrayna kriziyle ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) "barıştan söz etmeye başlaması gerektiği" şeklindeki açıklamasıyla ilgili Kirby, ABD ve Avrupa'nın barış istemediğini ima etmenin problemli olduğunu söylemişti.Kirby, Brezilya'nın gerçeklere hiç bakmadan Rus ve Çin propagandasını tekrarladığı görüşünü savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230417/rusya-disisleri-bakani-lavrov-brezilyada-1069802316.html

brezilya

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya, rusya, abd, çin