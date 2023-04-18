Boeing mühendislerinin tasarladığı kağıt uçakla 'en uzun mesafe' rekoru

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
ESK Eski Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230418/boeing-muhendislerinin-tasarladigi-kagit-ucakla-en-uzun-mesafe-rekoru-1069848704.html
Boeing mühendislerinin tasarladığı kağıt uçakla 'en uzun mesafe' rekoru
Boeing mühendislerinin tasarladığı kağıt uçakla 'en uzun mesafe' rekoru
Üç mühendis tarafından tasarlanan kağıt uçak, tek seferde 88 metre uçurak dünya rekoru kırdı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T14:46+0300
2023-04-18T14:50+0300
uçak
rekor
mühendis
kağıt
multimedya
fotoğraf
uzun mesafe
boeing
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069848885_0:76:1920:1156_1920x0_80_0_0_f38a90cbb4dba92e6689303b21df32cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069848885_139:0:1782:1232_1920x0_80_0_0_f248ef4cdfa5bf0c1cd0532c3a1d6f4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uçak, rekor, mühendis, kağıt, fotoğraf, uzun mesafe, фото, boeing
uçak, rekor, mühendis, kağıt, fotoğraf, uzun mesafe, фото, boeing

Boeing mühendislerinin tasarladığı kağıt uçakla 'en uzun mesafe' rekoru

14:46 18.04.2023 (güncellendi: 14:50 18.04.2023)
Abone olTelegram
Üç mühendis tarafından tasarlanan kağıt uçak, tek seferde 88 metre uçurak dünya rekoru kırdı.
© Garrett JensenABD'de yeni bir rekora imza atıldı. Üç uzay mühendisi, kağıt uçağı neredeyse bir amerikan futbol sahasını uzunluğunda yani 88 metre uçurarak rekor kırdı. Bir önceki rekor, Nisan 2022'de 77 metre ile Güney Kore'de kırılmıştı.
Üç mühendisin tasarladığı 'kağıt uçak' mesafe rekoru kırdı - Sputnik Türkiye
1/5
© Garrett Jensen
ABD'de yeni bir rekora imza atıldı. Üç uzay mühendisi, kağıt uçağı neredeyse bir amerikan futbol sahasını uzunluğunda yani 88 metre uçurarak rekor kırdı. Bir önceki rekor, Nisan 2022'de 77 metre ile Güney Kore'de kırılmıştı.
© Dominic AlbericoBoeing'de sistem mühendisi olan ve şimdi kağıt uçak rekoru sahibi olan Dillon Ruble, "Gerçekten her şeyi planladık. Ailemiz ve arkadaşlarımız için gerçekten gurur verici bir an" dedi.
Üç mühendisin tasarladığı 'kağıt uçak' mesafe rekoru kırdı - Sputnik Türkiye
2/5
© Dominic Alberico
Boeing'de sistem mühendisi olan ve şimdi kağıt uçak rekoru sahibi olan Dillon Ruble, "Gerçekten her şeyi planladık. Ailemiz ve arkadaşlarımız için gerçekten gurur verici bir an" dedi.
© AP PhotoRuble, yine Boeing'de bir güç mühendisi olan Garrett Jensen ve uzay mühendisi Nathaniel Erickson ile birlikte çalıştı.
Üç mühendisin tasarladığı 'kağıt uçak' mesafe rekoru kırdı - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo
Ruble, yine Boeing'de bir güç mühendisi olan Garrett Jensen ve uzay mühendisi Nathaniel Erickson ile birlikte çalıştı.
© Dominic AlbericoÜçlü, Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği ve makine mühendisliği okuyan yeni mezunlar.
Üç mühendisin tasarladığı 'kağıt uçak' mesafe rekoru kırdı - Sputnik Türkiye
4/5
© Dominic Alberico
Üçlü, Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği ve makine mühendisliği okuyan yeni mezunlar.
© PixabayNASA'nın hipersonik uçağı X-43A'dan ilham alınarak tasarlandı. Kağıt uçak için en iyi malzemenin A4 kağıdı olduğuna karar veren mühendisler, rekoru kırdıkları güne kadar projeye tam 500 saat harcadıklarını ifade ettiler.
Üç mühendisin tasarladığı 'kağıt uçak' mesafe rekoru kırdı - Sputnik Türkiye
5/5
© Pixabay
NASA'nın hipersonik uçağı X-43A'dan ilham alınarak tasarlandı. Kağıt uçak için en iyi malzemenin A4 kağıdı olduğuna karar veren mühendisler, rekoru kırdıkları güne kadar projeye tam 500 saat harcadıklarını ifade ettiler.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала