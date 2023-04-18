Beyaz Kıta'ya açılan pencere 'lumbuz'

© AA Beyaz Kıta`da denizsel alanda da araştırma yapan bilim insanları, Antarktika King George Adası`ndan başladıkları deniz seferinde zaman zaman fırtınanın çıktığı ya da seyir halinde oldukları zorlu yolculuklarında Beyaz Kıta`ya açılan pencereleri ise lumbuzlar oldu.