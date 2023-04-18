Beyaz Kıta'ya açılan pencere 'lumbuz'

© AABeyaz Kıta`da denizsel alanda da araştırma yapan bilim insanları, Antarktika King George Adası`ndan başladıkları deniz seferinde zaman zaman fırtınanın çıktığı ya da seyir halinde oldukları zorlu yolculuklarında Beyaz Kıta`ya açılan pencereleri ise lumbuzlar oldu.
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© AA
Beyaz Kıta`da denizsel alanda da araştırma yapan bilim insanları, Antarktika King George Adası`ndan başladıkları deniz seferinde zaman zaman fırtınanın çıktığı ya da seyir halinde oldukları zorlu yolculuklarında Beyaz Kıta`ya açılan pencereleri ise lumbuzlar oldu.
© AA1 aylık sefer boyunca lumbuzdan görülen manzaralar kayıt altına alındı.
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© AA
1 aylık sefer boyunca lumbuzdan görülen manzaralar kayıt altına alındı.
© AADenizcilik terimiyle `lumbuz` veya Türk Dil Kurumu`na göre `lomboz`, gemilerin iç kısımlarını aydınlatmak için bordalara ve güvertelere açılmış yuvarlak deliklere verilen isim.
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© AA
Denizcilik terimiyle `lumbuz` veya Türk Dil Kurumu`na göre `lomboz`, gemilerin iç kısımlarını aydınlatmak için bordalara ve güvertelere açılmış yuvarlak deliklere verilen isim.
© AALumbuzlar, pirinçten yapılmış içeriye doğru açılması sağlanan cam kapağı ve iç taraftan cam kapağı kapatıyor.
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© AA
Lumbuzlar, pirinçten yapılmış içeriye doğru açılması sağlanan cam kapağı ve iç taraftan cam kapağı kapatıyor.
© AALumbuz, madenden yapılmış kör kapakların tümünü ifade ediyor.
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© AA
Lumbuz, madenden yapılmış kör kapakların tümünü ifade ediyor.