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https://sputniknews.com.tr/20230418/beyaz-kitaya-acilan-pencere-lumbuz-1069834712.html
Beyaz Kıta'ya açılan pencere 'lumbuz'
Beyaz Kıta'ya açılan pencere 'lumbuz'
Türkiye'nin 7. sini düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Türk Bilim insanları izledikleri seyir rotasında güney kutup canlılarının gözlemi ile buzul... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
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beyaz kıta, antarktika, türkiye, fotoğraf, фото
beyaz kıta, antarktika, türkiye, fotoğraf, фото

Beyaz Kıta'ya açılan pencere 'lumbuz'

11:48 18.04.2023
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Türkiye'nin 7. sini düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Türk Bilim insanları izledikleri seyir rotasında güney kutup canlılarının gözlemi ile buzul ve deniz buzlarının takibini yaptı.
© AABeyaz Kıta`da denizsel alanda da araştırma yapan bilim insanları, Antarktika King George Adası`ndan başladıkları deniz seferinde zaman zaman fırtınanın çıktığı ya da seyir halinde oldukları zorlu yolculuklarında Beyaz Kıta`ya açılan pencereleri ise lumbuzlar oldu.
Beyaz Kıta'ya açılan pencere 'Lumbuz' - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Beyaz Kıta`da denizsel alanda da araştırma yapan bilim insanları, Antarktika King George Adası`ndan başladıkları deniz seferinde zaman zaman fırtınanın çıktığı ya da seyir halinde oldukları zorlu yolculuklarında Beyaz Kıta`ya açılan pencereleri ise lumbuzlar oldu.
© AA1 aylık sefer boyunca lumbuzdan görülen manzaralar kayıt altına alındı.
Beyaz Kıta'ya açılan pencere 'Lumbuz' - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
1 aylık sefer boyunca lumbuzdan görülen manzaralar kayıt altına alındı.
© AADenizcilik terimiyle `lumbuz` veya Türk Dil Kurumu`na göre `lomboz`, gemilerin iç kısımlarını aydınlatmak için bordalara ve güvertelere açılmış yuvarlak deliklere verilen isim.
Beyaz Kıta'ya açılan pencere 'Lumbuz' - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Denizcilik terimiyle `lumbuz` veya Türk Dil Kurumu`na göre `lomboz`, gemilerin iç kısımlarını aydınlatmak için bordalara ve güvertelere açılmış yuvarlak deliklere verilen isim.
© AALumbuzlar, pirinçten yapılmış içeriye doğru açılması sağlanan cam kapağı ve iç taraftan cam kapağı kapatıyor.
Beyaz Kıta'ya açılan pencere 'Lumbuz' - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Lumbuzlar, pirinçten yapılmış içeriye doğru açılması sağlanan cam kapağı ve iç taraftan cam kapağı kapatıyor.
© AALumbuz, madenden yapılmış kör kapakların tümünü ifade ediyor.
Beyaz Kıta'ya açılan pencere 'Lumbuz' - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Lumbuz, madenden yapılmış kör kapakların tümünü ifade ediyor.
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