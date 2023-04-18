https://sputniknews.com.tr/20230418/belarusta-eski-mcdonalds-restoranlari-makby-adiyla-calismaya-basladi-1069871121.html
Belarus’ta eski McDonald’s restoranları Mak.by adıyla çalışmaya başladı
Belarus’ta eski McDonald’s restoranları Mak.by adıyla çalışmaya başladı
Belarus’ta daha önce McDonald’s fast-food şirketine ait restoranların Mak.by markası altında çalışmaya başladığı belirtildi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:31+0300
2023-04-18T22:31+0300
2023-04-18T22:31+0300
ukrayna krizi
belarus
mcdonalds
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Eski McDonald’s restoranlarını işleten KSB Victory şirketinden yapılan açıklamada, “Restoranlarımız 18 Nisan 2023’ten itibaren Mak.by markası altında çalışmaya başlıyor. Zengin bir menü sunmaya devam edeceğiz ve aynı zamanda tüm yemeklerimizin sevilen lezzetini koruyacağız” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada restoran ağının mobil uygulamasının başlatıldığı, ayrıca müşteri sadakati ve sipariş teslimat programlarının yeniden başlatıldığı belirtildi.Belarus’ta KSB Victory yönetiminde 25 McDonald’s restoranı faaliyeti gösteriyordu. Restoranlar, Kasım 2023’te McDonald’s franchise sözleşmesinin bir parçası olmaktan çıkmıştı.Rusya’daki eski McDonald’s restoranlarını devralan Vkusno i Toçka markası, Belarus’taki restoranları önümüzdeki birkaç hafta içinde devralacaklarını duyurmuştu.
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belarus, mcdonalds
Belarus’ta eski McDonald’s restoranları Mak.by adıyla çalışmaya başladı
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Belarus’ta daha önce McDonald’s fast-food şirketine ait restoranların Mak.by markası altında çalışmaya başladığı belirtildi.
Eski McDonald’s restoranlarını işleten KSB Victory şirketinden yapılan açıklamada, “Restoranlarımız 18 Nisan 2023’ten itibaren Mak.by markası altında çalışmaya başlıyor. Zengin bir menü sunmaya devam edeceğiz ve aynı zamanda tüm yemeklerimizin sevilen lezzetini koruyacağız” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada restoran ağının mobil uygulamasının başlatıldığı, ayrıca müşteri sadakati ve sipariş teslimat programlarının yeniden başlatıldığı belirtildi.
Belarus’ta KSB Victory yönetiminde 25 McDonald’s restoranı faaliyeti gösteriyordu. Restoranlar, Kasım 2023’te McDonald’s franchise sözleşmesinin bir parçası olmaktan çıkmıştı.
Rusya’daki eski McDonald’s restoranlarını devralan Vkusno i Toçka markası, Belarus’taki restoranları önümüzdeki birkaç hafta içinde devralacaklarını duyurmuştu.