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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/belarusta-eski-mcdonalds-restoranlari-makby-adiyla-calismaya-basladi-1069871121.html
Belarus’ta eski McDonald’s restoranları Mak.by adıyla çalışmaya başladı
Belarus’ta eski McDonald’s restoranları Mak.by adıyla çalışmaya başladı
Belarus’ta daha önce McDonald’s fast-food şirketine ait restoranların Mak.by markası altında çalışmaya başladığı belirtildi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:31+0300
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ukrayna krizi
belarus
mcdonalds
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Eski McDonald’s restoranlarını işleten KSB Victory şirketinden yapılan açıklamada, “Restoranlarımız 18 Nisan 2023’ten itibaren Mak.by markası altında çalışmaya başlıyor. Zengin bir menü sunmaya devam edeceğiz ve aynı zamanda tüm yemeklerimizin sevilen lezzetini koruyacağız” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada restoran ağının mobil uygulamasının başlatıldığı, ayrıca müşteri sadakati ve sipariş teslimat programlarının yeniden başlatıldığı belirtildi.Belarus’ta KSB Victory yönetiminde 25 McDonald’s restoranı faaliyeti gösteriyordu. Restoranlar, Kasım 2023’te McDonald’s franchise sözleşmesinin bir parçası olmaktan çıkmıştı.Rusya’daki eski McDonald’s restoranlarını devralan Vkusno i Toçka markası, Belarus’taki restoranları önümüzdeki birkaç hafta içinde devralacaklarını duyurmuştu.
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belarus, mcdonalds

Belarus’ta eski McDonald’s restoranları Mak.by adıyla çalışmaya başladı

22:31 18.04.2023
© Sputnik / Александр Кряжев / Multimedya arşivine gidinMcDonalds
McDonalds - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Multimedya arşivine gidin
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Belarus’ta daha önce McDonald’s fast-food şirketine ait restoranların Mak.by markası altında çalışmaya başladığı belirtildi.
Eski McDonald’s restoranlarını işleten KSB Victory şirketinden yapılan açıklamada, “Restoranlarımız 18 Nisan 2023’ten itibaren Mak.by markası altında çalışmaya başlıyor. Zengin bir menü sunmaya devam edeceğiz ve aynı zamanda tüm yemeklerimizin sevilen lezzetini koruyacağız” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada restoran ağının mobil uygulamasının başlatıldığı, ayrıca müşteri sadakati ve sipariş teslimat programlarının yeniden başlatıldığı belirtildi.
Belarus’ta KSB Victory yönetiminde 25 McDonald’s restoranı faaliyeti gösteriyordu. Restoranlar, Kasım 2023’te McDonald’s franchise sözleşmesinin bir parçası olmaktan çıkmıştı.
Rusya’daki eski McDonald’s restoranlarını devralan Vkusno i Toçka markası, Belarus’taki restoranları önümüzdeki birkaç hafta içinde devralacaklarını duyurmuştu.
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