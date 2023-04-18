https://sputniknews.com.tr/20230418/barcelona-ve-real-madrid-arasinda-diktator-franco-tartismasi-rejimin-kulubu-kimdi-1069843625.html

Barcelona ve Real Madrid arasında 'diktatör Franco' tartışması: 'Rejimin kulübü kimdi?'

Barcelona ve Real Madrid arasında 'diktatör Franco' tartışması: 'Rejimin kulübü kimdi?'

İspanya'nın iki büyük kulübü Real Madrid ve Barcelona birbirlerini, 'diktatör Francisco Franco döneminin çıkar sağlayıcı kulübü' olmakla suçladı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T13:44+0300

2023-04-18T13:44+0300

2023-04-18T13:44+0300

real madrid

barcelona

francisco franco

tartışma

la liga

spor

ispanya

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Barça ve Real arasındaki 'Franco rejiminin kulübü tartışması' Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın, 'Negreira olayı' olarak adlandırılan, Barcelona'nın hakemler hakkında bilgi almak için bir şirkete ödeme yaptığı iddialarıyla ilgili dün düzenlediği basın toplantısında Real Madrid'i suçlamasıyla başladı.Real Madrid'i diktatör Franco dönemine atıfta bulunarak 'rejimin kulübü' olarak tanımlayan Laporta, "Tüm dünya biliyor ki tarihsel olarak hakem hatalarından en fazla fayda gören kulüp Real Madrid olmuştur. Rejimin kulübüdür. 70 yıl boyunca hakem başkanları, Madrid'in eski üyeleri, futbolcuları ya da yöneticileri olmuştur. Bazı dönemler hepsini birden yaptıkları da olmuştur. 70 yıl boyunca adaleti dağıtacak hakemleri tayin ettiler. Kulübümüzün en iyi döneminde, Madrid'in ortaya çıkıp sportif anlamda zarar gördüğünü iddia etmesi eşi benzeri görülmemiş bir sinizmdir. Umarım bu dava onları gülünç durumda bırakır" açıklamasında bulunmuştu.Real Madrid TV'den cevap verildiLaporta'nın bu sözlerine cevap ise Real Madrid TV'den yapılan yayında verildi.'Rejimin kulübü kimdi?' başlığı altında yapılan yayında, İspanya'yı 1936-1975 yılları arasında yöneten diktatör Francisco Franco döneminde gerçekleşen Barcelona Kulübüyle ilgili arşiv görüntüleri ve gazete kupürleri kullanıldı.Barcelona'nın stadyumu Nou Camp'ın açılışını Franco döneminin bakanı Jose Solis Ruiz'in yaptığını, Barcelona Kulübüne Franco tarafından altın rozet verildiğini, 1965 yılında da Barcelona'nın Franco'yu onur üyesi ilan ettiğini vurgulanan yayında, üç kez ağırlanan Franco'nun Katalan kulübünü üç kez iflastan kurtardığı iddia edildi.Barcelona'nın Franco döneminde 8 lig şampiyonluğu ve 9 Büyük General Kupası (şimdiki adı Kral Kupası) kazandığı da hatırlatıldı.Yayında, Real Madrid Kulübünün ise Franco döneminde lig şampiyonluğu için 15 yıl beklediği, İç Savaş sırasında paramparça olduğu, futbolcularının öldürüldüğü, tutuklandığı ve sınır dışı edildiği de ileri sürüldü.İspanya'da spor basını ise 'diktatör Franco rejimi kulübü kavgasının ülkenin iki büyük kulübüne de zarar vereceği' yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/barcelona-la-liga-baskani-tebasin-istifasini-istedi-1069127156.html

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real madrid, barcelona, francisco franco, tartışma, la liga, ispanya