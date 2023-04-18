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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230418/bakan-nebati-kredi-garanti-fonunda-limiti-400-milyar-liraya-yukselttik-1069857121.html
Bakan Nebati: Kredi Garanti Fonu'nda limiti 400 milyar liraya yükselttik
Bakan Nebati: Kredi Garanti Fonu'nda limiti 400 milyar liraya yükselttik
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) 250 bin TL olarak belirlenen limitin 400 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T16:43+0300
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ekonomi
nureddin nebati
kahramanmaraş
kredi
fon
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Nebati, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Nebati, deprem bölgesinde 100 binden fazla konutun inşaatına başladıklarını belirterek 650 bin konut inşa edeceklerini yineledi.KGF limitinde 250 bin lira olarak belirlenen limitin artırıldığını açıklayan Nebati, şu ifadeleri kullandı:"Deprem felaketi öncesinde açıklamış olduğumuz KGF paketlerinin hacminde de artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak vatandaşlarımızın istifadelerine sunuyoruz. Ayrıca, yakın zamanda kurmuş olduğumuz Katılım Finans Kefalet A.Ş. üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya alıyoruz. Depremde evi ya da işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımızın geriye dönük ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarını sildik."Bölgedeki esnaf ve sanatkârların kredi ödemelerinin ertelendiğini hatırlatan Nebati, çiftçiler için alınan önlemleri ise şöyle sıraladı:"Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi nakdi olarak vermeye başladık. Deprem bölgesindeki illerimizde sertifikalı tohum desteğimizi yüzde 100 artırdık. Hububatta dekar başına 50 lira olan desteğimizi de 100 liraya çıkardık. Hayvanları telef olan çiftçilerimizin hayvanlarını birebir telafi etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor."Nebati, hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptıklarını ve hane başı 15 bin lira Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.
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nureddin nebati, kahramanmaraş, kredi, fon
nureddin nebati, kahramanmaraş, kredi, fon

Bakan Nebati: Kredi Garanti Fonu'nda limiti 400 milyar liraya yükselttik

16:43 18.04.2023
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW871204 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW871204
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) 250 bin TL olarak belirlenen limitin 400 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı.
Nebati, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Nebati, deprem bölgesinde 100 binden fazla konutun inşaatına başladıklarını belirterek 650 bin konut inşa edeceklerini yineledi.
KGF limitinde 250 bin lira olarak belirlenen limitin artırıldığını açıklayan Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"Deprem felaketi öncesinde açıklamış olduğumuz KGF paketlerinin hacminde de artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak vatandaşlarımızın istifadelerine sunuyoruz. Ayrıca, yakın zamanda kurmuş olduğumuz Katılım Finans Kefalet A.Ş. üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya alıyoruz. Depremde evi ya da işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımızın geriye dönük ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarını sildik."
Bölgedeki esnaf ve sanatkârların kredi ödemelerinin ertelendiğini hatırlatan Nebati, çiftçiler için alınan önlemleri ise şöyle sıraladı:
"Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi nakdi olarak vermeye başladık.
Deprem bölgesindeki illerimizde sertifikalı tohum desteğimizi yüzde 100 artırdık. Hububatta dekar başına 50 lira olan desteğimizi de 100 liraya çıkardık. Hayvanları telef olan çiftçilerimizin hayvanlarını birebir telafi etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor."
Nebati, hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptıklarını ve hane başı 15 bin lira Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.
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