Bakan Nebati: Bu adama millet bakar millet

"Beyefendi bugün ne cevap vermiş biliyor musunuz? 'Bizim çok ünlü, uluslararası ekonomistlerimiz varken bu adama kim bakar.' Bu adama millet bakar millet. Senin gibi İngiliz pasaportuyla IMF'ye teslim olan, dışarıdakilere hazır olda duran, onlara 'Ne istiyorsan yapacağım' diyenlerden değil 'Bu millet ne isterse onu yapar' diyen birisi olduğumuz için bizi seviyor. Sen kimsin? Bu diplomanın sahibi milli, bu diplomanın sahibinin kıblesi Mekke, bu diplomalı Hazine ve Maliye Bakanı'nın kıbleteyni Kudüs. Bu Hazine ve Maliye Bakanı'nın baktığı yer, dünyanın merkezi olan İstanbul'dan Mekke'ye, Kudüs'e, Arakan'a, Suriye'deki kardeşlerine bakan, Suriye'deki kardeşleri kardeş bilen, Türkiye'deki tüm vatandaşlarını eşit gören, hayatı boyunca ötekileştirmeyen Hazine ve Maliye Bakanı. Sen kimsin beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanını hor göreceksin. Hadi oradan hadi. Sizin iplerinizin kimde olduğu belli. Siz zaferi başkalarının sizin başınızı okşamasıyla görürsünüz, siz gücü onlara dönerek hissedersiniz, siz onlara baktığınız zaman kendinizi ezik görürsünüz."