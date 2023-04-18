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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/bakan-nebati-bu-adama-millet-bakar-millet-1069866101.html
Bakan Nebati: Bu adama millet bakar millet
Bakan Nebati: Bu adama millet bakar millet
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun kendisine sosyal medyadan verdiği cevaba karşılık, "Beyefendi bugün ne cevap vermiş biliyor musunuz? 'Bizim çok ünlü... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T20:36+0300
2023-04-18T20:36+0300
nureddin nebati
kemal kılıçdaroğlu
ingiltere
2023 türkiye seçimleri
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Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olan Nebati, AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen açık hava toplantısına katıldı.Nebati, buradaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz" söylemine ilişkin şunları söyledi: Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun kendisine sosyal medyadan verdiği cevaba karşılık şu ifadeleri kullandı:'Hale bak ya, sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun'Türkiye'nin yaptığı projeleri anlatan Nebati, "Birazcık cesaretin varsa, bu ülkeye güveniyorsan, inanıyorsan, Sarayburnu'ndaki gemiye şöyle bir git de gör bakalım. Utanmadan, sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanını İngiliz pasaportu bir adamla eşleştiriyor. Öyle ki o toplantıya bile davet edebilecek gücü bulamıyor çünkü efendileri ona diyor ki 'Biz Amerika'da oturur video konferansla sana emirlerimizi, talimatlarımızı veririz.' Biz ne diyoruz, tek vatan, bayrak, devlet, millet ve iyiyiz, diriyiz, biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz diyoruz. Hale bak ya. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun." diye konuştu.
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nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, ingiltere
nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, ingiltere

Bakan Nebati: Bu adama millet bakar millet

20:36 18.04.2023
© İHA / HÜSEYİN YILDIZ-AW871204 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA / HÜSEYİN YILDIZ-AW871204
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Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun kendisine sosyal medyadan verdiği cevaba karşılık, "Beyefendi bugün ne cevap vermiş biliyor musunuz? 'Bizim çok ünlü, uluslararası ekonomistlerimiz varken bu adama kim bakar.' Bu adama millet bakar millet." dedi.
Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olan Nebati, AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen açık hava toplantısına katıldı.
Nebati, buradaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz" söylemine ilişkin şunları söyledi:
"Biz özgürüz, bağımsızız, aynı zamanda özgünüz. Gücümüzü, milletten alıyoruz. Dün bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun '300 milyar dolar getireceğim' söylemine bir cevap verdim. Diyor ki 'Ben gideceğim 300 milyar dolar' getireceğim. Sen Londra'ya gittiğinde bir lokantada oturup fon yöneticisinin en alt kademesindeki insanlarla görüşüp fotoğraf verirken Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden yerli ve milli Hazine ve Maliye Bakanı, Londra Büyükelçiliğinde 45 trilyon dolara hükmeden yöneticilerin patronları ve CEO'larıyla toplantı yaptı. Ama o toplantılarda 'emredersiniz, siz bilirsiniz, ne isterseniz vereceğiz' demedik. Ne dedik biliyor musunuz? 'Biz 85 milyon insanın temsilcisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve milletini arkasına almış olarak burada, yerli bir şekilde sizlere Türkiye ile işbirliği yapın diye geldik' dedik."
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun kendisine sosyal medyadan verdiği cevaba karşılık şu ifadeleri kullandı:
"Beyefendi bugün ne cevap vermiş biliyor musunuz? 'Bizim çok ünlü, uluslararası ekonomistlerimiz varken bu adama kim bakar.' Bu adama millet bakar millet. Senin gibi İngiliz pasaportuyla IMF'ye teslim olan, dışarıdakilere hazır olda duran, onlara 'Ne istiyorsan yapacağım' diyenlerden değil 'Bu millet ne isterse onu yapar' diyen birisi olduğumuz için bizi seviyor. Sen kimsin? Bu diplomanın sahibi milli, bu diplomanın sahibinin kıblesi Mekke, bu diplomalı Hazine ve Maliye Bakanı'nın kıbleteyni Kudüs. Bu Hazine ve Maliye Bakanı'nın baktığı yer, dünyanın merkezi olan İstanbul'dan Mekke'ye, Kudüs'e, Arakan'a, Suriye'deki kardeşlerine bakan, Suriye'deki kardeşleri kardeş bilen, Türkiye'deki tüm vatandaşlarını eşit gören, hayatı boyunca ötekileştirmeyen Hazine ve Maliye Bakanı. Sen kimsin beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanını hor göreceksin. Hadi oradan hadi. Sizin iplerinizin kimde olduğu belli. Siz zaferi başkalarının sizin başınızı okşamasıyla görürsünüz, siz gücü onlara dönerek hissedersiniz, siz onlara baktığınız zaman kendinizi ezik görürsünüz."

'Hale bak ya, sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun'

Türkiye'nin yaptığı projeleri anlatan Nebati, "Birazcık cesaretin varsa, bu ülkeye güveniyorsan, inanıyorsan, Sarayburnu'ndaki gemiye şöyle bir git de gör bakalım. Utanmadan, sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanını İngiliz pasaportu bir adamla eşleştiriyor. Öyle ki o toplantıya bile davet edebilecek gücü bulamıyor çünkü efendileri ona diyor ki 'Biz Amerika'da oturur video konferansla sana emirlerimizi, talimatlarımızı veririz.' Biz ne diyoruz, tek vatan, bayrak, devlet, millet ve iyiyiz, diriyiz, biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz diyoruz. Hale bak ya. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun." diye konuştu.
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