Bakan Bozdağ: Yapamayacakları ne varsa vadediyorlar

"Deprem nedeniyle gittiğim Hatay'da bir vatandaşımız yanıma geldi. Ben hayatımda Tayyip Bey'e de AK Parti'ye de oy vermedim ama benim evim, iş yerlerim gitti, bir sürü servetim gitti, pek çok canım yandı, bu seçimde ilk defa Tayyip Bey'e oy vereceğim' dedi. 'Sen CHP'lisin' dedim. Bizim genel başkan benim ne yıkılan evimi, dükkanımı ne kaybolan sermayemi bana veremez, ben menfaatim için Cumhurbaşkanlığında, bu kez ilk defa kendim için oyumu Erdoğan'a vereceğim' dedi. Benim depremzede kardeşim de yaraları kim sarar biliyor. CHP'lisi, başka partilisi herkes yek vücut olmuş durumda, güvenilen lider arıyorlar. Soruyorum, Kılıçdaroğlu mu daha güvenilir insan, Recep Tayyip Erdoğan mı daha güvenilir insan? Kılıçdaorğlu mu sözlerini tutan liderdir, Recep Tayyip Erdoğan mı sözlerini tutan liderdir?"