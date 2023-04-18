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https://sputniknews.com.tr/20230418/bakan-bozdag-yapamayacaklari-ne-varsa-vadediyorlar-1069865200.html
Bakan Bozdağ: Yapamayacakları ne varsa vadediyorlar
Bakan Bozdağ: Yapamayacakları ne varsa vadediyorlar
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin, iktidarın eser ve hizmetlerinden rahatsız olduğunu söyledi. Millet İttifakı için "Yapamayacakları ne varsa her şeyi... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T20:24+0300
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ak parti
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Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bozdağ, Suriye sınırındaki Akçakale'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.Bozdağ, Türkiye'nin dört bir yanını değiştirdiklerini, son 21 yılda çok sayıda eser ve hizmetin yapıldığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çok sayıda yatırımın ilk defa Türkiye'nin literatürüne girdiğini belirten Bozdağ, şehir hastanelerinin hizmete alındığını, Şanlıurfa'da da şehir hastanesinin açılacağını anlattı.Türkiye'ye kazandırılan hizmetler ve eserler için teşekkür etmeyen muhalefetin bu yatırımları takdir etmediğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:'Halkı aldatma gayreti içerisindeler'Muhalefetin gökteki yıldızları, yapamayacaklarını vadettiğini vurgulayan Bozdağ, "Kalkmış bugün biri, hesap kitap bilmezin biri, 'Hazinedeki altınları, her eve, her aileye bir altın vereceğiz' diyor. Hani hazine boştu, hani Tayyip Erdoğan memleketi batırmıştı? Şimdi onun biriktirdiği altınlara mı göz diktiniz? Konuşuyorlar, oradan buradan, şimdiden bir yalanla halkı aldatma gayreti içerisindeler" ifadelerini kullandı.Bakan Bozdağ, yeniden eski zihniyetin gündeme geldiğini, herkese her şeyin vadettiğini, 14 Mayıs seçimlerinin doğruların, doğru adımlarla yol alanların seçimi olacağını söyledi.Türkiye'nin yoluna daha güçlü devam edeceğini, "palavracılara geçit verilmeyeceği"nin altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:Bugüne kadar verdikleri sözleri tuttuklarına dikkati çeken Bozdağ, Türkiye'nin umudunun AK Parti olduğunu belirtti.Muhalefetin "7 kocalı Hürmüz" tarzı yönetimi vadettiğini söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220407/adalet-bakani-bekir-bozdag-yargi-bagimsizdir-ve-tarafsizdir-1055396745.html
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suriye, akçakale, şanlıurfa, ak parti, türkiye, muhalefet

Bakan Bozdağ: Yapamayacakları ne varsa vadediyorlar

20:24 18.04.2023
© AAŞanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye sınırındaki Akçakale'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.
Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye sınırındaki Akçakale'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin, iktidarın eser ve hizmetlerinden rahatsız olduğunu söyledi. Millet İttifakı için "Yapamayacakları ne varsa her şeyi vadediyorlar" dedi.
Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bozdağ, Suriye sınırındaki Akçakale'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.
Bozdağ, Türkiye'nin dört bir yanını değiştirdiklerini, son 21 yılda çok sayıda eser ve hizmetin yapıldığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çok sayıda yatırımın ilk defa Türkiye'nin literatürüne girdiğini belirten Bozdağ, şehir hastanelerinin hizmete alındığını, Şanlıurfa'da da şehir hastanesinin açılacağını anlattı.
Türkiye'ye kazandırılan hizmetler ve eserler için teşekkür etmeyen muhalefetin bu yatırımları takdir etmediğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:
"Bunların derdi bu milletin refahı, istikrarı, iyi şeylerinin olması değil, aksine tam tersi olmaları. Ne kadar iyi şey yapsak, 'Yine iyi bir şey yaptılar' diye rahatsız oluyorlar. Bunlar tek bir iyi işe dahi iyi demeyen, takdir etmeyen ilkel zihniyetin sahibi. İktidarı devirmek için umutlarını yangınlara bağladılar. 'Büyük büyük yangınlar çıksa, büyük büyük felaketler olsa, hatta savaşlar çıksa ülke yenilse de Erdoğan'dan kurtulsak' diye tweetler atan ilkel bir anlayışın sahipleri bunlar. Umutlarını alın terlerine bağlamayan, umutlarını ülkenin felaketine bağlayan, iktidar umudunu ürettikleri politikalara değil de ülkenin felaketine bağlayan, felaketten gelecek arayan bu zavallılara en büyük cevabı, geleceklerini depremlerde, yangınlarda, sellerde, felakette, terörde, savaşta arayan bu ilkel zihniyetin sahiplerine Akçakale'den bir Osmanlı tokadı sandıkta vurmaya hazır mıyız? Onların hesabını siz vereceksiniz, onların defterini siz düreceksiniz."

'Halkı aldatma gayreti içerisindeler'

Muhalefetin gökteki yıldızları, yapamayacaklarını vadettiğini vurgulayan Bozdağ, "Kalkmış bugün biri, hesap kitap bilmezin biri, 'Hazinedeki altınları, her eve, her aileye bir altın vereceğiz' diyor. Hani hazine boştu, hani Tayyip Erdoğan memleketi batırmıştı? Şimdi onun biriktirdiği altınlara mı göz diktiniz? Konuşuyorlar, oradan buradan, şimdiden bir yalanla halkı aldatma gayreti içerisindeler" ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ, yeniden eski zihniyetin gündeme geldiğini, herkese her şeyin vadettiğini, 14 Mayıs seçimlerinin doğruların, doğru adımlarla yol alanların seçimi olacağını söyledi.
Türkiye'nin yoluna daha güçlü devam edeceğini, "palavracılara geçit verilmeyeceği"nin altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:
"Deprem nedeniyle gittiğim Hatay'da bir vatandaşımız yanıma geldi. Ben hayatımda Tayyip Bey'e de AK Parti'ye de oy vermedim ama benim evim, iş yerlerim gitti, bir sürü servetim gitti, pek çok canım yandı, bu seçimde ilk defa Tayyip Bey'e oy vereceğim' dedi. 'Sen CHP'lisin' dedim. Bizim genel başkan benim ne yıkılan evimi, dükkanımı ne kaybolan sermayemi bana veremez, ben menfaatim için Cumhurbaşkanlığında, bu kez ilk defa kendim için oyumu Erdoğan'a vereceğim' dedi. Benim depremzede kardeşim de yaraları kim sarar biliyor. CHP'lisi, başka partilisi herkes yek vücut olmuş durumda, güvenilen lider arıyorlar. Soruyorum, Kılıçdaroğlu mu daha güvenilir insan, Recep Tayyip Erdoğan mı daha güvenilir insan? Kılıçdaorğlu mu sözlerini tutan liderdir, Recep Tayyip Erdoğan mı sözlerini tutan liderdir?"
Bugüne kadar verdikleri sözleri tuttuklarına dikkati çeken Bozdağ, Türkiye'nin umudunun AK Parti olduğunu belirtti.
Muhalefetin "7 kocalı Hürmüz" tarzı yönetimi vadettiğini söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:
"Şuna bakın, Erdoğan'ı kim istemiyor, Kılıçdaroğlu'nu kim istiyor? Erdoğan'ı kimler destekliyor, Kılıçdaroğlu'nu kimler destekliyor? ABD'nin desteği Kılıçdaroğlu'nun arkasında, Fransa'nın, AB'nin desteği onun arkasında. Yetmedi, Kandil'in ne kadar eli kanlı katili varsa bir bir açıklama yapıyorlar 'Biz Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız' diye. FETÖ'nün ne kadar teröristi varsa bir bir açıklama yapıyorlar 'Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız' diye. Terör örgütleri arkasında, Türkiye'nin zayıf düşmesini isteyen, kendi yörüngesinden çıkmasını istemeyenler Kılıçdaroğlu'nun arkasında. Terör örgütlerinin desteklediği birinden Akçakale'ye, Şanlıurfa'ya, Türkiye'ye hayır gelir mi?"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
POLİTİKA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargı bağımsız ve tarafsızdır
7 Nisan 2022, 21:31
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