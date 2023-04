https://sputniknews.com.tr/20230418/bakan-bozdag-yapamayacaklari-ne-varsa-vadediyorlar-1069865200.html

Bakan Bozdağ: Yapamayacakları ne varsa vadediyorlar

Bakan Bozdağ: Yapamayacakları ne varsa vadediyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin, iktidarın eser ve hizmetlerinden rahatsız olduğunu söyledi. Millet İttifakı için "Yapamayacakları ne varsa her şeyi... 18.04.2023

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bozdağ, Suriye sınırındaki Akçakale'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.Bozdağ, Türkiye'nin dört bir yanını değiştirdiklerini, son 21 yılda çok sayıda eser ve hizmetin yapıldığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çok sayıda yatırımın ilk defa Türkiye'nin literatürüne girdiğini belirten Bozdağ, şehir hastanelerinin hizmete alındığını, Şanlıurfa'da da şehir hastanesinin açılacağını anlattı.Türkiye'ye kazandırılan hizmetler ve eserler için teşekkür etmeyen muhalefetin bu yatırımları takdir etmediğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:'Halkı aldatma gayreti içerisindeler'Muhalefetin gökteki yıldızları, yapamayacaklarını vadettiğini vurgulayan Bozdağ, "Kalkmış bugün biri, hesap kitap bilmezin biri, 'Hazinedeki altınları, her eve, her aileye bir altın vereceğiz' diyor. Hani hazine boştu, hani Tayyip Erdoğan memleketi batırmıştı? Şimdi onun biriktirdiği altınlara mı göz diktiniz? Konuşuyorlar, oradan buradan, şimdiden bir yalanla halkı aldatma gayreti içerisindeler" ifadelerini kullandı.Bakan Bozdağ, yeniden eski zihniyetin gündeme geldiğini, herkese her şeyin vadettiğini, 14 Mayıs seçimlerinin doğruların, doğru adımlarla yol alanların seçimi olacağını söyledi.Türkiye'nin yoluna daha güçlü devam edeceğini, "palavracılara geçit verilmeyeceği"nin altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:Bugüne kadar verdikleri sözleri tuttuklarına dikkati çeken Bozdağ, Türkiye'nin umudunun AK Parti olduğunu belirtti.Muhalefetin "7 kocalı Hürmüz" tarzı yönetimi vadettiğini söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

türkiye

suriye

akçakale

şanlıurfa

