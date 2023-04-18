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Azerbaycan, İran istihbaratına çalıştığı iddiasıyla 20 kişiyi gözaltına aldı
Azerbaycan, İran istihbaratına çalıştığı iddiasıyla 20 kişiyi gözaltına aldı
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, İran istihbarat teşkilatlarına çalıştığından şüphelenilen 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T23:49+0300
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dünya
azerbaycan
iran
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da din kisvesi altında İran istihbarat teşkilatlarının talimatıyla suç faaliyetleri yürüten bir grup açığa çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından bu şahıslara yönelik özel bir operasyon gerçekleştirildi" denildi.Açıklamada, "Operasyon sırasında 20 kişinin bu suç örgütüne üye olduğu ve din kisvesi altında başka faaliyetlerde de bulundukları ortaya çıktı. İran lehine dini propaganda yaptıkları tespit edildi. Amaçları Azerbaycan'ın laik değerlerine zarar vermekti" ifadelerine yer verildi.Bakü, mart ayı başında da 32 kişinin aynı gerekçeyle gözaltına alındığını duyurmuştu.Ocak ayında ülkede, SalamNews ve Interaz yayın kuruluşlarını hedef alan operasyonda İran'ın çıkarlarını desteklediği iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.Birkaç gün sonra 55 kişi daha gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230404/iran-ve-azerbaycan-birbirlerine-karsilikli-nota-verdi-1069129128.html
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azerbaycan, iran, gözaltı
azerbaycan, iran, gözaltı

Azerbaycan, İran istihbaratına çalıştığı iddiasıyla 20 kişiyi gözaltına aldı

23:49 18.04.2023
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Azerbaycan bayrağı - Bakü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, İran istihbarat teşkilatlarına çalıştığından şüphelenilen 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da din kisvesi altında İran istihbarat teşkilatlarının talimatıyla suç faaliyetleri yürüten bir grup açığa çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından bu şahıslara yönelik özel bir operasyon gerçekleştirildi" denildi.
Açıklamada, "Operasyon sırasında 20 kişinin bu suç örgütüne üye olduğu ve din kisvesi altında başka faaliyetlerde de bulundukları ortaya çıktı. İran lehine dini propaganda yaptıkları tespit edildi. Amaçları Azerbaycan'ın laik değerlerine zarar vermekti" ifadelerine yer verildi.
Bakü, mart ayı başında da 32 kişinin aynı gerekçeyle gözaltına alındığını duyurmuştu.
Ocak ayında ülkede, SalamNews ve Interaz yayın kuruluşlarını hedef alan operasyonda İran'ın çıkarlarını desteklediği iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.
Birkaç gün sonra 55 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Azerbaycan-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
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İran ve Azerbaycan birbirlerine karşılıklı nota verdi
4 Nisan, 00:07
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