https://sputniknews.com.tr/20230418/azerbaycan-iran-istihbaratina-calistigi-iddiasiyla-20-kisiyi-gozaltina-aldi-1069874661.html

Azerbaycan, İran istihbaratına çalıştığı iddiasıyla 20 kişiyi gözaltına aldı

Azerbaycan, İran istihbaratına çalıştığı iddiasıyla 20 kişiyi gözaltına aldı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, İran istihbarat teşkilatlarına çalıştığından şüphelenilen 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T23:49+0300

2023-04-18T23:49+0300

2023-04-18T23:49+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da din kisvesi altında İran istihbarat teşkilatlarının talimatıyla suç faaliyetleri yürüten bir grup açığa çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından bu şahıslara yönelik özel bir operasyon gerçekleştirildi" denildi.Açıklamada, "Operasyon sırasında 20 kişinin bu suç örgütüne üye olduğu ve din kisvesi altında başka faaliyetlerde de bulundukları ortaya çıktı. İran lehine dini propaganda yaptıkları tespit edildi. Amaçları Azerbaycan'ın laik değerlerine zarar vermekti" ifadelerine yer verildi.Bakü, mart ayı başında da 32 kişinin aynı gerekçeyle gözaltına alındığını duyurmuştu.Ocak ayında ülkede, SalamNews ve Interaz yayın kuruluşlarını hedef alan operasyonda İran'ın çıkarlarını desteklediği iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.Birkaç gün sonra 55 kişi daha gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230404/iran-ve-azerbaycan-birbirlerine-karsilikli-nota-verdi-1069129128.html

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