https://sputniknews.com.tr/20230418/almanyada-bir-turk-ozel-mulk-olarak-gorunen-100-metrelik-sokagi-satin-aldi-1069829853.html

Almanya'da bir Türk özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı satın aldı

Almanya'da bir Türk özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı satın aldı

Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletinde yer alan Zweibrücken kasabasında, Yıldırım Sevindik isimli Türk vatandaşı özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı 2... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T10:06+0300

2023-04-18T10:06+0300

2023-04-18T10:07+0300

dünya

almanya

sokak

türk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0d/1056350537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ffbc4a7fcd818545ced38d4b60629e60.jpg

Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletinde yer alan Zweibrücken kasabasındaki özel mülk olarak görünen Siebenpfeifferstr adlı 100 metrelik sokak, 2 bin 500 euroya Yıldırım Sevindik isimli Türk vatandaşı tarafından satın alındı. Sevindik, sokakta evleri bulunan ev sahiplerine mektup göndererek, ev sahiplerinden evlerinin giriş bölümünün bulunduğu kısımları kendisinden satın almalarını istedi.Sevindik yaptığı açıklamada, söz konusu sokağı açık artırma usulüyle Temmuz 2022 yılında satın aldığını belirterek, sokak üzerinde bulunan evlerin giriş ve park olarak kullanılan bölümlerinin kendine ait olduğunu ifade etti. Sevindik, ev sahiplerinin sokağın ilgili kısımlarını kendisinden satın almamaları durumunda kendisine ait olan yerleri kullanıma kapatacağını aktardı.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, sokak, türk