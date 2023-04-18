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ABD'nin F-16 kararı Yunanistan medyasında: 'Türkiye'nin eli güçlendi'
ABD'nin F-16 kararı Yunanistan medyasında: 'Türkiye'nin eli güçlendi'
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere 'çoklu bilgi dağıtım sistemi' olarak da bilinen... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T15:03+0300
2023-04-18T15:03+0300
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ABD ile Türkiye arasında son yılların anlaşmazlık konusu olan F-16 modernizasyonu, dün akşam saatlerinde açıklığa kavuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdiğini açıkladı.Modernizasyon kiti satışı onayı, silahlanma konusunda uzun süredir Türkiye ile anlaşmazlık halinde olan Yunanistan'da gündeme oturdu. Özellikle Ege Denizi'nde Adalar'ı yasa dışı silahlandırma ara vermeyen Yunan yönetimi, geçtiğimiz yıldan bu yana söz konusu satışın yapılmaması gerektiğini vurguluyordu.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmasının ardından yaptığı ABD ziyaretinde Kongre'de "Türkiye'ye F-16 satmayın" çağrısında bulunmuştu.Modernizasyon satışının Yunanistan için bir tehdit olacağını söyleyen Miçotakis, "Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.Sabah'ın haberine göre, onaylanan satış kararının ardından Yunan basını bu gelişmeyi manşete taşıdı.'Türkiye'nin eli güçlendi'Yunan Kathimerini gazetesi, "Tahminen 259 milyon dolar değerinde olan bu anlaşma, Türkiye'ye yıllardır yapılan ilk askeri teçhizat satışı olma özelliğini taşıyor" mesajını manşete taşıdı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, "ABD ve Türkiye'nin derin savunma ve güvenlik bağları var ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği için Türkiye kritik bir önceliğe sahip olmaya devam ediyor" sözlerine yer veren gazete, Türkiye'nin elinin güçlendiği vurgusunda bulundu.'Tehditlere karşı koyma yeteneği gelişecek'Naftemporiki gazetesi, gelişmeyi son dakika koduyla duyururken kararın Türkiye'nin ABD'den 2021 yılında talep ettiği 20 milyar dolar değerindeki F-16 savaş uçakları ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti talebinden ayrı olduğunun altını çizdi. Yunan gazete bu gelişmenin "Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini geliştireceğine" yer verdi.Protothema gazetesi, satış onayını, "Bölgedeki askeri dengeler değişmeyecek" mesajıyla okuyucularına sundu. Söz konusu satışın ABD'nin NATO güvenliği çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyen Yunan gazete, paketin otomatik çarpışma önleme sistemlerinin yanı sıra ilgili ekipman ve teknik desteği de içereceğini yazdı.Yunan Efsyn gelişmeyi, "Kongre'nin yıllardır Türkiye'ye onayladığı ilk büyük askeri satış olacak" sözleriyle manşete taşıdı.Capital, "ABD Türkiye'ye modernizasyon satışına hazır" başlığıyla gelişmeyi duyururken "Anlaşma, komşunun hava filosunun çoğunu modernize edebilir ve ömrünü uzatabilir" yorumunda bulundu.'Türkiye'ye armağan'In.gr, ABD'nin söz konusu kararını "ABD ile Türkiye pazarlığı iyi gidiyor" sözleriyle servis etti. Satış onayının Biden yönetiminin "Türkiye'ye armağanı" olduğunu söyleyen In.gr, şu ifadeleri kullandı:
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ABD'nin F-16 kararı Yunanistan medyasında: 'Türkiye'nin eli güçlendi'

15:03 18.04.2023
© AAF-16 Türkiye uçak
F-16 Türkiye uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere 'çoklu bilgi dağıtım sistemi' olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi. Bu karar Türkiye'ye F-16 satılmaması gerektiği yönünde çağrılar yapan Atina'da tepkiye neden oldu.
ABD ile Türkiye arasında son yılların anlaşmazlık konusu olan F-16 modernizasyonu, dün akşam saatlerinde açıklığa kavuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdiğini açıkladı.
Modernizasyon kiti satışı onayı, silahlanma konusunda uzun süredir Türkiye ile anlaşmazlık halinde olan Yunanistan'da gündeme oturdu. Özellikle Ege Denizi'nde Adalar'ı yasa dışı silahlandırma ara vermeyen Yunan yönetimi, geçtiğimiz yıldan bu yana söz konusu satışın yapılmaması gerektiğini vurguluyordu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmasının ardından yaptığı ABD ziyaretinde Kongre'de "Türkiye'ye F-16 satmayın" çağrısında bulunmuştu.
Modernizasyon satışının Yunanistan için bir tehdit olacağını söyleyen Miçotakis, "Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Sabah'ın haberine göre, onaylanan satış kararının ardından Yunan basını bu gelişmeyi manşete taşıdı.

'Türkiye'nin eli güçlendi'

Yunan Kathimerini gazetesi, "Tahminen 259 milyon dolar değerinde olan bu anlaşma, Türkiye'ye yıllardır yapılan ilk askeri teçhizat satışı olma özelliğini taşıyor" mesajını manşete taşıdı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, "ABD ve Türkiye'nin derin savunma ve güvenlik bağları var ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği için Türkiye kritik bir önceliğe sahip olmaya devam ediyor" sözlerine yer veren gazete, Türkiye'nin elinin güçlendiği vurgusunda bulundu.

'Tehditlere karşı koyma yeteneği gelişecek'

Naftemporiki gazetesi, gelişmeyi son dakika koduyla duyururken kararın Türkiye'nin ABD'den 2021 yılında talep ettiği 20 milyar dolar değerindeki F-16 savaş uçakları ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti talebinden ayrı olduğunun altını çizdi. Yunan gazete bu gelişmenin "Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini geliştireceğine" yer verdi.
Protothema gazetesi, satış onayını, "Bölgedeki askeri dengeler değişmeyecek" mesajıyla okuyucularına sundu. Söz konusu satışın ABD'nin NATO güvenliği çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyen Yunan gazete, paketin otomatik çarpışma önleme sistemlerinin yanı sıra ilgili ekipman ve teknik desteği de içereceğini yazdı.
Yunan Efsyn gelişmeyi, "Kongre'nin yıllardır Türkiye'ye onayladığı ilk büyük askeri satış olacak" sözleriyle manşete taşıdı.
Capital, "ABD Türkiye'ye modernizasyon satışına hazır" başlığıyla gelişmeyi duyururken "Anlaşma, komşunun hava filosunun çoğunu modernize edebilir ve ömrünü uzatabilir" yorumunda bulundu.

'Türkiye'ye armağan'

In.gr, ABD'nin söz konusu kararını "ABD ile Türkiye pazarlığı iyi gidiyor" sözleriyle servis etti. Satış onayının Biden yönetiminin "Türkiye'ye armağanı" olduğunu söyleyen In.gr, şu ifadeleri kullandı:
"Kuşkusuz, bugün erken saatlerde onaylanan paket, ABD'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini yakın zamanda onaylaması ve Ankara ile Yunanistan arasındaki gerginliğin yatıştığına dair açık işaretler nedeniyle Türkiye'ye bir armağanı."
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