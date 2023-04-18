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ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden milletvekillerinin TikTok kullanımını yasaklama çağrısı
ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden milletvekillerinin TikTok kullanımını yasaklama çağrısı
ABD'de bir grup Cumhuriyetçi milletvekili, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un milletvekillerince kullanılmasının yasaklanmasını önerdi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T00:47+0300
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dünya
abd
cumhuriyetçi
tiktok
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Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ve Temsilciler Meclisi Üyesi Milletvekili Dan Crenshaw'ın liderliğinde 17 Cumhuriyetçi milletvekili, Senato Kurallar ve Yönetim Komitesi ve Temsilciler Meclisi İdare Komitesi liderlerini, milletvekillerinin TikTok kullanmasını yasaklamaya çağırdı.Milletvekilleri, konuya ilişkin kaleme aldıkları dilekçede, Amerikalıların verilerinin gizliliği ve casus yazılım uygulaması risklerinin azaltılması için tüm Kongre üyelerinin TikTok'u kullanmayı derhal bırakmaları gerektiğini belirtti.Bu kapsamda liderleri, Temsilciler Meclisi ve Senato'da ilgili kuralları değiştirmeye ve gerekli önlemleri almaya çağıran milletvekilleri, bazı Kongre üyelerinin TikTok'u seçmenleriyle iletişim kurmak için kullanmaya devam ettiğini kaydetti.TikTok'un milletvekillerince kullanılmasının yarattığı sorunlara işaret eden vekiller, hassas Kongre bilgilerinin ve seçmenlerin kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.Milletvekilleri, "Kongre üyelerinin TikTok'u resmi olarak kullanmasını yasaklayacak şekilde Senato ve Temsilciler Meclisi kurallarında değişiklik yapmanızı rica ediyoruz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/cin-abdyi-tiktoka-baski-yapmakla-sucladi-1068724510.html
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abd, cumhuriyetçi, tiktok, yasak, senato
abd, cumhuriyetçi, tiktok, yasak, senato

ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden milletvekillerinin TikTok kullanımını yasaklama çağrısı

00:47 18.04.2023
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TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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ABD'de bir grup Cumhuriyetçi milletvekili, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un milletvekillerince kullanılmasının yasaklanmasını önerdi.
Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ve Temsilciler Meclisi Üyesi Milletvekili Dan Crenshaw'ın liderliğinde 17 Cumhuriyetçi milletvekili, Senato Kurallar ve Yönetim Komitesi ve Temsilciler Meclisi İdare Komitesi liderlerini, milletvekillerinin TikTok kullanmasını yasaklamaya çağırdı.
Milletvekilleri, konuya ilişkin kaleme aldıkları dilekçede, Amerikalıların verilerinin gizliliği ve casus yazılım uygulaması risklerinin azaltılması için tüm Kongre üyelerinin TikTok'u kullanmayı derhal bırakmaları gerektiğini belirtti.
Bu kapsamda liderleri, Temsilciler Meclisi ve Senato'da ilgili kuralları değiştirmeye ve gerekli önlemleri almaya çağıran milletvekilleri, bazı Kongre üyelerinin TikTok'u seçmenleriyle iletişim kurmak için kullanmaya devam ettiğini kaydetti.
TikTok'un milletvekillerince kullanılmasının yarattığı sorunlara işaret eden vekiller, hassas Kongre bilgilerinin ve seçmenlerin kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Milletvekilleri, "Kongre üyelerinin TikTok'u resmi olarak kullanmasını yasaklayacak şekilde Senato ve Temsilciler Meclisi kurallarında değişiklik yapmanızı rica ediyoruz" ifadesini kullandı.
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
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