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ABD'de Çin devletiyle irtibatlı 'yasa dışı ofis' işlettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı
ABD'de Çin devletiyle irtibatlı 'yasa dışı ofis' işlettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı
ABD'nin New York eyaletinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) 'ileri karakolu' gibi faaliyet gösterdiği iddia edilen bir ofisteki çalışmaları dolayısıyla 2... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T20:03+0300
2023-04-18T20:04+0300
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ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri tarafından Brooklyn Federal Mahkemesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Manhattan adasının güneyindeki China Town semtine yakın bölgede, Çin hükümeti adına denizaşırı polis karakolu gibi çalışan ofise yapılan baskında "delilleri yok ettiği iddia edilen" Amerikan vatandaşı 2 Çin uyruklu erkeğin gözaltına alındığı belirtildi.Yetkililer, yasa dışı irtibat ofisinde Çin Kamu Güvenliği Bakanlığına (MPS) bilgi aktardıkları iddia edilen kişilerin, Bronx'ta ikamet eden 61 yaşındaki Lu Jianwang ve Manhattan'da oturduğu tespit edilen 59 yaşındaki Chen Jinping olduğunu ifade etti.İki Çinlinin, haklarında açılan dava kapsamında bu sabah erken saatlerde New York'taki evlerinde gözaltına alındığını aktaran yetkililer, söz konusu 2 kişinin ilerleyen saatlerde Brooklyn'deki ABD Sulh Hakimi Ramon E. Reyes'in karşısına çıkarılacağını kaydetti.ABD'nin New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace, basın toplantısında, "Bu kovuşturma, Çin hükümetinin, New York şehrinin ortasında gizli bir polis karakolu kurarak ulusumuzun egemenliğini alenen ihlal ettiğini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.FBI Washington Saha Ofisi'nden Sorumlu Müdür Yardımcısı David Sunberg ise bugün MPS'nin 34 üyesinin Çinli muhalifleri taciz etmek ve tehdit etmek için sosyal medyayı kullanmak üzere büyük bir kampanya yürütmekle suçlandığının altını çizerek, söz konusu üyelerin, ABD de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde bulunan Çinli muhalifleri hedef aldığını söyledi.Ayrıca, Manhattan'da açılan yasa dışı ofisin New York'taki Çin Konsolosluğu mensuplarınca ziyaret edildiği, ofiste görev alan kişilerin ise Çin uyruklu vatandaşlara ehliyet yenileme ve benzeri konularda yardım eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun çalışanı gibi gösterildiği iddia edildi.Adalet Bakanlığının internet sayfasında zanlılara adaleti engelleme suçlamasıAdalet Bakanlığının internet sayfasındaki açıklamada da Lu ve Chen, Çin hükümetinin ajanları olarak hareket etmek ve bir MPS yetkilisiyle iletişimlerine dair kanıtları yok ederek adaleti engellemekle suçlandı.Açıklamada, "Bir MPS görevlisinin yönetimi ve kontrolü altında hareket ederken Lu ve Chen'in gizli polis karakolunun açılmasına ve işletilmesine yardım ettiği", plana katılanların hiçbirinin ABD hükümetine bilgilendirmede bulunmadığı vurgulandı.Yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümünden Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen'in, "ÇHC, baskıcı güvenlik aygıtı aracılığıyla, muhalifleri ve hükümetini eleştirenleri izlemek ve sindirmek için New York City'de gizli bir fiziksel varlık kurdu. ÇHC'nin eylemleri, kabul edilebilir ulus-devlet davranışının sınırlarının çok ötesine geçiyor." ifadelerine yer verildi.ABD Temsilciler Meclisinde 10 Mart'ta düzenlenen bir komite toplantısında, Çin'in, ABD'de "polis karakolları" kurarak burada yaşayan Çinlilere gözdağı verdiği iddiası ele alınmıştı.Toplantıda, eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Karşı İstihbarat Şubesi Başkanı William Evanina, Çin'in stratejik arazi satın alımı, sofistike gözetleme balonları, teknoloji uygulamaları ve ABD'de kurulan "polis karakolları" gibi bir dizi yollarla ABD'ye tehdit oluşturduğunu ifade etmişti.
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ABD'de Çin devletiyle irtibatlı 'yasa dışı ofis' işlettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

20:03 18.04.2023 (güncellendi: 20:04 18.04.2023)
© AAABD'de Çin devletiyle irtibatlı 'yasa dışı ofis' işlettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı
ABD'de Çin devletiyle irtibatlı 'yasa dışı ofis' işlettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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ABD'nin New York eyaletinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) 'ileri karakolu' gibi faaliyet gösterdiği iddia edilen bir ofisteki çalışmaları dolayısıyla 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri tarafından Brooklyn Federal Mahkemesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Manhattan adasının güneyindeki China Town semtine yakın bölgede, Çin hükümeti adına denizaşırı polis karakolu gibi çalışan ofise yapılan baskında "delilleri yok ettiği iddia edilen" Amerikan vatandaşı 2 Çin uyruklu erkeğin gözaltına alındığı belirtildi.
Yetkililer, yasa dışı irtibat ofisinde Çin Kamu Güvenliği Bakanlığına (MPS) bilgi aktardıkları iddia edilen kişilerin, Bronx'ta ikamet eden 61 yaşındaki Lu Jianwang ve Manhattan'da oturduğu tespit edilen 59 yaşındaki Chen Jinping olduğunu ifade etti.
İki Çinlinin, haklarında açılan dava kapsamında bu sabah erken saatlerde New York'taki evlerinde gözaltına alındığını aktaran yetkililer, söz konusu 2 kişinin ilerleyen saatlerde Brooklyn'deki ABD Sulh Hakimi Ramon E. Reyes'in karşısına çıkarılacağını kaydetti.
ABD'nin New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace, basın toplantısında, "Bu kovuşturma, Çin hükümetinin, New York şehrinin ortasında gizli bir polis karakolu kurarak ulusumuzun egemenliğini alenen ihlal ettiğini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.
FBI Washington Saha Ofisi'nden Sorumlu Müdür Yardımcısı David Sunberg ise bugün MPS'nin 34 üyesinin Çinli muhalifleri taciz etmek ve tehdit etmek için sosyal medyayı kullanmak üzere büyük bir kampanya yürütmekle suçlandığının altını çizerek, söz konusu üyelerin, ABD de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde bulunan Çinli muhalifleri hedef aldığını söyledi.
Ayrıca, Manhattan'da açılan yasa dışı ofisin New York'taki Çin Konsolosluğu mensuplarınca ziyaret edildiği, ofiste görev alan kişilerin ise Çin uyruklu vatandaşlara ehliyet yenileme ve benzeri konularda yardım eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun çalışanı gibi gösterildiği iddia edildi.

Adalet Bakanlığının internet sayfasında zanlılara adaleti engelleme suçlaması

Adalet Bakanlığının internet sayfasındaki açıklamada da Lu ve Chen, Çin hükümetinin ajanları olarak hareket etmek ve bir MPS yetkilisiyle iletişimlerine dair kanıtları yok ederek adaleti engellemekle suçlandı.
Açıklamada, "Bir MPS görevlisinin yönetimi ve kontrolü altında hareket ederken Lu ve Chen'in gizli polis karakolunun açılmasına ve işletilmesine yardım ettiği", plana katılanların hiçbirinin ABD hükümetine bilgilendirmede bulunmadığı vurgulandı.
Yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümünden Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen'in, "ÇHC, baskıcı güvenlik aygıtı aracılığıyla, muhalifleri ve hükümetini eleştirenleri izlemek ve sindirmek için New York City'de gizli bir fiziksel varlık kurdu. ÇHC'nin eylemleri, kabul edilebilir ulus-devlet davranışının sınırlarının çok ötesine geçiyor." ifadelerine yer verildi.
ABD Temsilciler Meclisinde 10 Mart'ta düzenlenen bir komite toplantısında, Çin'in, ABD'de "polis karakolları" kurarak burada yaşayan Çinlilere gözdağı verdiği iddiası ele alınmıştı.
Toplantıda, eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Karşı İstihbarat Şubesi Başkanı William Evanina, Çin'in stratejik arazi satın alımı, sofistike gözetleme balonları, teknoloji uygulamaları ve ABD'de kurulan "polis karakolları" gibi bir dizi yollarla ABD'ye tehdit oluşturduğunu ifade etmişti.
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