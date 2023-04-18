https://sputniknews.com.tr/20230418/abdde-3-rus-vatandasi-kotu-niyetli-etki-ile-suclandi-1069872911.html

ABD’de 3 Rus vatandaşı ‘kötü niyetli etki’ ile suçlandı

ABD’de 3 Rus vatandaşı ‘kötü niyetli etki’ ile suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, 3 Rus ve 4 ABD vatandaşını Rusya yönetimi ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) adına ‘yabancı etki’ kampanyası yürütme ve yerel... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T22:48+0300

2023-04-18T22:48+0300

2023-04-18T22:49+0300

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ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dört ABD vatandaşı ve üç Rusya vatandaşına, uzun yıllardır süren yabancı etki kampanyası kapsamında, FSB ile birlikte Rus hükümeti adına çalışma suçlaması yöneltildi” ifadelerine yer verildi.Başkent Washington’da, Rus vatandaşı Natalya Burlinova’nın ABD’de tescil edilmeyen bir yabancı ajan olarak çalışmak üzere bir FSB görevlisiyle komplo kurduğundan şüpheleniliyor.Aleksandr İonov adlı bir şahsın, Rusya merkezli küreselleşme karşıtı hareketini etki kampanyası için kullandığı iddia edildi. Bu kampanyanın, FSB mensupları Aleksey Suhodolov ve Yegor Popov tarafından kontrol edildiği öne sürüldü.Zanlıların, ABD’deki seçimleri etkileme amacıyla işbirliği yaparak 'Florida eyaletindeki St. Petersburg şehrinde, yerel bir makam için belirli bir adayın siyasi kampanyasını gizlice finanse ettiği ve yönlendirdiği', ardından da başkanlık seçimlerini de değerlendirdikleri ifade edildi.İonov’un 2014-2022 döneminde etki kampanyalarında kullanılmak üzere bazı eyaletlerdeki siyasi grupların üyelerine para ödeyerek Rusya adına çalışmaya ikna ettiği öne sürüldü. Bu gruplar arasında Afrika Halk Sosyalist Parti’nin temsilcileri gösterildi. Bu partinin üyeleri olan dört ABD vatandaşına bu dava kapsamında suçlamalar yöneltildi.

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