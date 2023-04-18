https://sputniknews.com.tr/20230418/abd-ingiltere-ve-kanada-buyukelcileri-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1069853110.html

ABD, İngiltere ve Kanada büyükelçileri Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

ABD, İngiltere ve Kanada büyükelçileri Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Kanada büyükelçilerinin kuruma çağrıldıklarını bildirdi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T15:54+0300

2023-04-18T15:54+0300

2023-04-18T15:54+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Kanada büyükelçilerinin ‘Rusya’nın içişlerine ağır müdahale’ ve ‘diplomatik statüye uygunsuz faaliyetler’ yürüttükleri gerekçesi ile Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldıkları belirtildi.Açıklamada, “ABD, İngiltere ve Kanada büyükelçileri, Rusya'nın iç işlerine ağır müdahalede bulunmaları ve diplomatik statüye uygunsuz faaliyetler yürütmeleri nedeni ile Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün Rus makamlarının, Batılı ülkelerin temsilcilerinin toplumda düşmanlık kışkırtmayı amaçlayan eylemlerini engelleyeceklerini, buna dahil olan diplomatların ise Rusya'dan sınırdışı edilebileceklerini açıklamıştı.Zaharova’nın bu açıklaması, ABD, İngiltere ve Kanada’nın Rusya büyükelçilerinin devlete ihanet ve Rus ordusu hakkında yalan haber yayma suçlarından yargılanan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası verilmesi konusunda açıklama yapmalarını izledi.

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