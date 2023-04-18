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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/abd-10-yildir-ukraynada-yolsuzlukla-mucadeleye-yatirim-yapiyoruz-1069872718.html
ABD: 10 yıldır Ukrayna’da yolsuzlukla mücadeleye yatırım yapıyoruz
ABD: 10 yıldır Ukrayna’da yolsuzlukla mücadeleye yatırım yapıyoruz
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, ABD’nin 10 yıldır Ukrayna’da yolsuzlukla mücadeleye para yatırdığını, bu paranın Ukrayna... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:43+0300
2023-04-18T22:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna
usaid
samantha power
yolsuzluk
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ABD Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında, ABD’nin Ukrayna’ya tahsis edilen fonların kullanımı üzerindeki kontrolünü değerlendiren USAID Başkanı Power, “Başsavcılık ofisi, Özel Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve bağımsız medya da dahil olmak üzere Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumlarına son on yılda yapmamıza izin verdiğiniz yatırımlar hakkında tam olarak bilgi sahibi değiliz” ifadelerini kullandı.Ukrayna’da 'yolsuzluk vardı' itirafında bulunan Power, öte yandan bu yolsuzluğun ABD’nin yardımını etkilemediğini savundu.ABD’nin elindeki mevcut kontrol araçları arasında, Ukrayna’ya para göndermek için kullanılan Dünya Bankası’nın denetim sistemine işaret eden USAID Başkanı, ayrıca ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nde çalışan 50 personeli ve Deloitte şirketinin sağladığı dış denetiminin yanı sıra, bütçe fonlarının kötüye kullanıldığına dair bildirimler için online müdahale hattının faaliyette olduğunu anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/abd-sirketlerimiz-ukraynanin-yeniden-insasina-katilmaya-hazir-ama-garanti-istiyor-1069650652.html
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ukrayna, usaid, samantha power, yolsuzluk, abd

ABD: 10 yıldır Ukrayna’da yolsuzlukla mücadeleye yatırım yapıyoruz

22:43 18.04.2023 (güncellendi: 22:44 18.04.2023)
© AP PhotoUkrayna, ABD
Ukrayna, ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AP Photo
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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, ABD’nin 10 yıldır Ukrayna’da yolsuzlukla mücadeleye para yatırdığını, bu paranın Ukrayna Başsavcılığı’na ve yerel medyaya da yönlendirildiğini söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında, ABD’nin Ukrayna’ya tahsis edilen fonların kullanımı üzerindeki kontrolünü değerlendiren USAID Başkanı Power, “Başsavcılık ofisi, Özel Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve bağımsız medya da dahil olmak üzere Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumlarına son on yılda yapmamıza izin verdiğiniz yatırımlar hakkında tam olarak bilgi sahibi değiliz” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’da 'yolsuzluk vardı' itirafında bulunan Power, öte yandan bu yolsuzluğun ABD’nin yardımını etkilemediğini savundu.
ABD’nin elindeki mevcut kontrol araçları arasında, Ukrayna’ya para göndermek için kullanılan Dünya Bankası’nın denetim sistemine işaret eden USAID Başkanı, ayrıca ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nde çalışan 50 personeli ve Deloitte şirketinin sağladığı dış denetiminin yanı sıra, bütçe fonlarının kötüye kullanıldığına dair bildirimler için online müdahale hattının faaliyette olduğunu anımsattı.
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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