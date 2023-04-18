https://sputniknews.com.tr/20230418/abd-10-yildir-ukraynada-yolsuzlukla-mucadeleye-yatirim-yapiyoruz-1069872718.html

ABD: 10 yıldır Ukrayna’da yolsuzlukla mücadeleye yatırım yapıyoruz

ABD: 10 yıldır Ukrayna’da yolsuzlukla mücadeleye yatırım yapıyoruz

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, ABD’nin 10 yıldır Ukrayna’da yolsuzlukla mücadeleye para yatırdığını, bu paranın Ukrayna... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T22:43+0300

2023-04-18T22:43+0300

2023-04-18T22:44+0300

ukrayna krizi

ukrayna

usaid

samantha power

yolsuzluk

abd

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ABD Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında, ABD’nin Ukrayna’ya tahsis edilen fonların kullanımı üzerindeki kontrolünü değerlendiren USAID Başkanı Power, “Başsavcılık ofisi, Özel Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve bağımsız medya da dahil olmak üzere Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumlarına son on yılda yapmamıza izin verdiğiniz yatırımlar hakkında tam olarak bilgi sahibi değiliz” ifadelerini kullandı.Ukrayna’da 'yolsuzluk vardı' itirafında bulunan Power, öte yandan bu yolsuzluğun ABD’nin yardımını etkilemediğini savundu.ABD’nin elindeki mevcut kontrol araçları arasında, Ukrayna’ya para göndermek için kullanılan Dünya Bankası’nın denetim sistemine işaret eden USAID Başkanı, ayrıca ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nde çalışan 50 personeli ve Deloitte şirketinin sağladığı dış denetiminin yanı sıra, bütçe fonlarının kötüye kullanıldığına dair bildirimler için online müdahale hattının faaliyette olduğunu anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20230413/abd-sirketlerimiz-ukraynanin-yeniden-insasina-katilmaya-hazir-ama-garanti-istiyor-1069650652.html

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