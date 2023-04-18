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AB: Tayvan, Avrupa için önemlidir
AB: Tayvan, Avrupa için önemlidir
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tayvan'ın AB için kritik öneme sahip olduğunu belirterek "Eminim ki tüm Avrupa... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
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Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Çin ile ilişkiler üzerine düzenlenen oturumda konuştu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eş zamanlı olarak ay başında Çin'e yaptığı ziyarete katılma planını Kovid-19'a yakalanması sonucunda gerçekleştiremediğini anımsatan Borrell, orada vermek istediği mesajı şöyle paylaştı: "Çin'e yönelik stratejimizin dört kelimeye dayanması gerekiyor: değerler, ekonomik güvenlik, Tayvan ve Ukrayna." Borrell, Tayvan konusuna değinerek "Tayvan üç nedenden dolayı Avrupa için çok önemlidir" dedi ve şöyle devam etti: "Dünyanın ve özellikle ticaretimizin en stratejik boğazı. Serbest seyir operasyonları ve filolarımız aracılığıyla orada bulunmalıyız. İkincisi, Tayvan'a karşı güç kullanılmasına yalnızca etik nedenlerle değil, aynı zamanda Tayvan'ın en gelişmiş yarı iletkenlerin üretiminde stratejik bir rolü olduğu için karşı çıkmalıyız. Son olarak, jeopolitik bir güç olmak istiyorsak konumlarımızı yeniden teyit etmek, çıkarlarımızı savunmak, sükunet çağrısı yapmak, provokasyonları önlemek için dünyanın her yerinde var olmalıyız." En iyi çözümün önceki statükoya dönmek olduğunu vurgulayan Borrell şunları kaydetti: "Tayvan, barışı garanti altına almak, yangını körüklemeden çıkarlarımızı savunmak için jeostratejik çevremizin bir parçasıdır. Eminim ki tüm Avrupa ülkeleri bu görüşü paylaşıyor."
https://sputniknews.com.tr/20230417/abd-savas-gemisi-cinin-askeri-tatbikatinin-ardindan-ilk-kez-tayvan-bogazindan-gecti-1069785903.html
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ab, ursula von der leyen, çin, josep borrell, tayvan

AB: Tayvan, Avrupa için önemlidir

15:18 18.04.2023
© AFP 2023 / JACK MOORETayvan
Tayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / JACK MOORE
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tayvan'ın AB için kritik öneme sahip olduğunu belirterek "Eminim ki tüm Avrupa ülkeleri bu görüşü paylaşıyor" dedi.
Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Çin ile ilişkiler üzerine düzenlenen oturumda konuştu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eş zamanlı olarak ay başında Çin'e yaptığı ziyarete katılma planını Kovid-19'a yakalanması sonucunda gerçekleştiremediğini anımsatan Borrell, orada vermek istediği mesajı şöyle paylaştı: "Çin'e yönelik stratejimizin dört kelimeye dayanması gerekiyor: değerler, ekonomik güvenlik, Tayvan ve Ukrayna."
Borrell, Tayvan konusuna değinerek "Tayvan üç nedenden dolayı Avrupa için çok önemlidir" dedi ve şöyle devam etti: "Dünyanın ve özellikle ticaretimizin en stratejik boğazı. Serbest seyir operasyonları ve filolarımız aracılığıyla orada bulunmalıyız. İkincisi, Tayvan'a karşı güç kullanılmasına yalnızca etik nedenlerle değil, aynı zamanda Tayvan'ın en gelişmiş yarı iletkenlerin üretiminde stratejik bir rolü olduğu için karşı çıkmalıyız. Son olarak, jeopolitik bir güç olmak istiyorsak konumlarımızı yeniden teyit etmek, çıkarlarımızı savunmak, sükunet çağrısı yapmak, provokasyonları önlemek için dünyanın her yerinde var olmalıyız."
En iyi çözümün önceki statükoya dönmek olduğunu vurgulayan Borrell şunları kaydetti: "Tayvan, barışı garanti altına almak, yangını körüklemeden çıkarlarımızı savunmak için jeostratejik çevremizin bir parçasıdır. Eminim ki tüm Avrupa ülkeleri bu görüşü paylaşıyor."
ABD savaş gemileri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
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ABD savaş gemisi, Çin'in askeri tatbikatının ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti
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