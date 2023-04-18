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https://sputniknews.com.tr/20230418/2-metreyi-bulan-cokmeler-ciftcileri-zorluyor-1069845652.html
2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor
2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi'nde tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme meydana geldi. Çiftçiler, sulama ve... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T14:17+0300
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yaşam
deprem
çiftçi
yarık
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Kentteki meydana gelen depremler tarım arazilerine de zarar verdi. Kadıncık Mahallesi kırsalındaki arazilerde de çökme ve yükselmeler oluştu.Tarım arazilerinin bazı bölgelerinde yaklaşık 200 metre arayla birbirine paralel iki yüzey kırığı ortaya çıktı.Çiftçiler, tarlalarda oluşan çökme ve yükselme nedeniyle sulama ve traktörle ilaçlama yaparken zorlanıyor.Mahallelerinin depremde büyük zarar gördüğünü anlatan Kadıncık Mahallesi Muhtarı Mehmet Hayırsöz, "Deprem köyümüzü vurdu. 65 hanelik köyümüzde 13 hafif hasarlı ev kaldı. Diğerleri ağır hasarlı ve yıkıldı. Köyümüzde deprem nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi" dedi.Hayırsöz, köyde yüzey kırıkları oluştuğunu dile getirdi:"Tarlanın bir bölümü düşerken, diğer tarafı yükselmiş. Bir tarafı yüksek, bir tarafı engin. Yaklaşık 2 metre yükseklik farkı var. Önceden suyu buradan bıraktın mı tarlanın sonuna kadar gidiyordu. Artık bıraktın mı diğer taraftan gitmez. Suyu bıraktın mı sonuna kadar gitmesi gerek."Hayırsöz, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.
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deprem, çiftçi, yarık
deprem, çiftçi, yarık

2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor

14:17 18.04.2023
© İHA2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor
2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi'nde tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme meydana geldi. Çiftçiler, sulama ve traktörle ilaçlama yaparken zorluk çekiyor.
Kentteki meydana gelen depremler tarım arazilerine de zarar verdi. Kadıncık Mahallesi kırsalındaki arazilerde de çökme ve yükselmeler oluştu.
Tarım arazilerinin bazı bölgelerinde yaklaşık 200 metre arayla birbirine paralel iki yüzey kırığı ortaya çıktı.
Çiftçiler, tarlalarda oluşan çökme ve yükselme nedeniyle sulama ve traktörle ilaçlama yaparken zorlanıyor.
Mahallelerinin depremde büyük zarar gördüğünü anlatan Kadıncık Mahallesi Muhtarı Mehmet Hayırsöz, "Deprem köyümüzü vurdu. 65 hanelik köyümüzde 13 hafif hasarlı ev kaldı. Diğerleri ağır hasarlı ve yıkıldı. Köyümüzde deprem nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi" dedi.
Hayırsöz, köyde yüzey kırıkları oluştuğunu dile getirdi:
"Tarlanın bir bölümü düşerken, diğer tarafı yükselmiş. Bir tarafı yüksek, bir tarafı engin. Yaklaşık 2 metre yükseklik farkı var. Önceden suyu buradan bıraktın mı tarlanın sonuna kadar gidiyordu. Artık bıraktın mı diğer taraftan gitmez. Suyu bıraktın mı sonuna kadar gitmesi gerek."
Hayırsöz, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.
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