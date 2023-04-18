Merkel’e Almanya’nın en yüksek liyakat nişanı verildi

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Merkel'i bu şekilde onurlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Steinmeier, olağanüstü uzun görev süresince Merkel'in demokrasiyi güçlendirmek için siyasi hayatını ikna edici bir şekilde kullandığını da belirtti. Merkel'in olumlu kişisel niteliklerine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Merkel'in kişisel olarak kendisini hiçbir zaman merkeze koymadığını söyledi. Merkel'in itidalini güçlü yönlerinden biri haline getirmeyi başarabildiğine değinen Steinmeier, “Hükümetin başındaki ilk kadın olan Merkel, 16 yıllık başbakanlık görevi süresince kadın gücünün ülkemizde her zaman var olacağını gösterdi” dedi.