Merkel’e Almanya’nın en yüksek liyakat nişanı verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ucuz et, ucuz soğan hayal mi?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230418/1069828286.html
Merkel’e Almanya’nın en yüksek liyakat nişanı verildi
Merkel’e Almanya’nın en yüksek liyakat nişanı verildi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’i ülkenin en yüksek liyakat nişanı ile ödüllendirdi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T09:28+0300
2023-04-18T09:28+0300
multimedya
almanya
angela merkel
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069827399_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_d9995d92b030847094b782dce2748591.jpg
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069827399_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_24177829c110286f17853967d5f8d0c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, almanya, angela merkel, fotoğraf
фото, almanya, angela merkel, fotoğraf

Merkel’e Almanya’nın en yüksek liyakat nişanı verildi

09:28 18.04.2023
Abone olTelegram
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’i ülkenin en yüksek liyakat nişanı ile ödüllendirdi.
© İHA / Filip Singer

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, ülkenin en yüksek liyakat nişanı ile ödüllendirildi. Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törenle Merkel'e özel tasarım "Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Büyük Haçı" Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından takdim edildi. Törene Başbakan Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, ülkenin en yüksek liyakat nişanı ile ödüllendirildi. Bellevue Sarayı&#x27;nda düzenlenen törenle Merkel&#x27;e özel tasarım &quot;Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Büyük Haçı&quot; Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından takdim edildi. Törene Başbakan Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / Filip Singer

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, ülkenin en yüksek liyakat nişanı ile ödüllendirildi. Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törenle Merkel'e özel tasarım "Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Büyük Haçı" Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından takdim edildi. Törene Başbakan Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

© İHA / Filip Singer

Merkel'in başarılarını öven Cumhurbaşkanı Steinmeier, Merkel'i birçok krizde Almanya'yı başarıyla yöneten benzeri görülmemiş bir politikacı olarak nitelendirerek, “Ülkemizin benzeri görülmemiş zorluklar altında ekonomik başarıya ulaşmasına yardımcı oldunuz" ifadelerini kullandı.

Merkel&#x27;in başarılarını öven Cumhurbaşkanı Steinmeier, Merkel&#x27;i birçok krizde Almanya&#x27;yı başarıyla yöneten benzeri görülmemiş bir politikacı olarak nitelendirerek, “Ülkemizin benzeri görülmemiş zorluklar altında ekonomik başarıya ulaşmasına yardımcı oldunuz&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / Filip Singer

Merkel'in başarılarını öven Cumhurbaşkanı Steinmeier, Merkel'i birçok krizde Almanya'yı başarıyla yöneten benzeri görülmemiş bir politikacı olarak nitelendirerek, “Ülkemizin benzeri görülmemiş zorluklar altında ekonomik başarıya ulaşmasına yardımcı oldunuz" ifadelerini kullandı.

© İHA / FILIP SINGER

Merkel'i bu şekilde onurlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Steinmeier, olağanüstü uzun görev süresince Merkel'in demokrasiyi güçlendirmek için siyasi hayatını ikna edici bir şekilde kullandığını da belirtti. Merkel'in olumlu kişisel niteliklerine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Merkel'in kişisel olarak kendisini hiçbir zaman merkeze koymadığını söyledi. Merkel'in itidalini güçlü yönlerinden biri haline getirmeyi başarabildiğine değinen Steinmeier, “Hükümetin başındaki ilk kadın olan Merkel, 16 yıllık başbakanlık görevi süresince kadın gücünün ülkemizde her zaman var olacağını gösterdi” dedi.

Merkel&#x27;i bu şekilde onurlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Steinmeier, olağanüstü uzun görev süresince Merkel&#x27;in demokrasiyi güçlendirmek için siyasi hayatını ikna edici bir şekilde kullandığını da belirtti. Merkel&#x27;in olumlu kişisel niteliklerine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Merkel&#x27;in kişisel olarak kendisini hiçbir zaman merkeze koymadığını söyledi. Merkel&#x27;in itidalini güçlü yönlerinden biri haline getirmeyi başarabildiğine değinen Steinmeier, “Hükümetin başındaki ilk kadın olan Merkel, 16 yıllık başbakanlık görevi süresince kadın gücünün ülkemizde her zaman var olacağını gösterdi” dedi. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / FILIP SINGER

Merkel'i bu şekilde onurlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Steinmeier, olağanüstü uzun görev süresince Merkel'in demokrasiyi güçlendirmek için siyasi hayatını ikna edici bir şekilde kullandığını da belirtti. Merkel'in olumlu kişisel niteliklerine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Merkel'in kişisel olarak kendisini hiçbir zaman merkeze koymadığını söyledi. Merkel'in itidalini güçlü yönlerinden biri haline getirmeyi başarabildiğine değinen Steinmeier, “Hükümetin başındaki ilk kadın olan Merkel, 16 yıllık başbakanlık görevi süresince kadın gücünün ülkemizde her zaman var olacağını gösterdi” dedi.

© İHA / Filip Singer

Merkel'in aldığı nişan bazı siyasiler tarafından eleştirildi. Hükümet ortağı Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, ödülle ilgili şüphelerini dile getirerek, “Görev sürenizin sonunda ülkemiz iyi durumda değildi” ifadelerini kullandı.

Merkel&#x27;in aldığı nişan bazı siyasiler tarafından eleştirildi. Hükümet ortağı Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, ödülle ilgili şüphelerini dile getirerek, “Görev sürenizin sonunda ülkemiz iyi durumda değildi” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / Filip Singer

Merkel'in aldığı nişan bazı siyasiler tarafından eleştirildi. Hükümet ortağı Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, ödülle ilgili şüphelerini dile getirerek, “Görev sürenizin sonunda ülkemiz iyi durumda değildi” ifadelerini kullandı.

© İHA / Filip Singer

Sol Parti lideri Martin Schirdewan ise, "Merkel'in siyasi bilançosu henüz belirsiz ve bir ödülden çok eleştirel bir incelemeye ihtiyaç duyuyor" dedi.

Sol Parti lideri Martin Schirdewan ise, &quot;Merkel&#x27;in siyasi bilançosu henüz belirsiz ve bir ödülden çok eleştirel bir incelemeye ihtiyaç duyuyor&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / Filip Singer

Sol Parti lideri Martin Schirdewan ise, "Merkel'in siyasi bilançosu henüz belirsiz ve bir ödülden çok eleştirel bir incelemeye ihtiyaç duyuyor" dedi.

© İHA / MAHMUT TOSUN-AW872524

Merkel'den önce söz konusu nişan sadece 1954'te eski Başbakan Konrad Adenauer ve 1998’de eski Başbakan Helmut Kohl’e verilmişti.

Merkel&#x27;den önce söz konusu nişan sadece 1954&#x27;te eski Başbakan Konrad Adenauer ve 1998’de eski Başbakan Helmut Kohl’e verilmişti. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / MAHMUT TOSUN-AW872524

Merkel'den önce söz konusu nişan sadece 1954'te eski Başbakan Konrad Adenauer ve 1998’de eski Başbakan Helmut Kohl’e verilmişti.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала