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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/-kilicdaroglundan-ikinci-bay-kemalin-tahtasi-videosu-1069867586.html
Kılıçdaroğlu'ndan ikinci 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu
Kılıçdaroğlu'ndan ikinci 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu
CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası!' başlığını verdiği ikinci videoyu yayınladı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T21:12+0300
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2023 türkiye seçimleri
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiyle ilgili projelerini anlattığı "Bay Kemal'in Tahtası" videosuna bir yenisi ekledi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in Tahtası! Evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımız da…" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu'ndan ikinci 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu

21:12 18.04.2023 (güncellendi: 21:34 18.04.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası!' başlığını verdiği ikinci videoyu yayınladı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiyle ilgili projelerini anlattığı "Bay Kemal'in Tahtası" videosuna bir yenisi ekledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in Tahtası! Evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımız da…" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Merhaba sevgili halkım. Bugün oluşturacağımız özel ekonomi bölgelerinde kurulacak 50 üretim üssünü anlatacağım. Hadi başlayalım.
Dokuz özel ekonomi bölgesinde elli üretim üssü kuracağız. Bu elli üretimi üssü hem ekonomi bölgelerindeki fabrikalarımıza makine, ekipman, aramalı, yedek parça üretecekler hem de ihracat yapacaklar.
Bu özel ekonomi bölgelerinde ne mi yapılacak? Tam on iki ana alanda yerli inovativ yani yenilikçi ve katma değer yaratan üretim gerçekleştirilecek. İşsizliğe son verecek yüksek istihdam fırsatı oluşacak.
Sayıyorum; çip teknolojisi, biyoteknoloji, savunma sanayi ve Ar-Ge, gemi sanayi, sağlık ve medikal araştırmalar, nanoteknoloji, lojistik, bilişim, otomotiv yedek parça, petrokimya, hazır giyim, gıda, tarım ve hayvancılık sanayi üsleri kurulacak.
Üretim üsleri kentlerimizin iş gücü niteliği, ham madde gibi kriterlere göre belirlenecek. Tarım ve hayvancılık dışındaki sektörleri özel sektör üstlenecek. Bu üsler uygun fiyatlı enerji imkanlarından yararlanacaklar. Üretim üslerindeki şirketler ve çalışanlar önemli vergi teşviklerinden yararlanacaklar. Üretim tesislerimiz planladığımız ulaştırma ağı çerçevesinde hem birbirlerine hem limanlarımıza hem de stratejik küresel pazarlara çift hatlı demiryolu ile bağlanacak.
Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep üretim tesislerinde üretilecek inşaat malzemeleri tesislerinde normal avantajların yanı sıra ek özel teşvikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde, kaliteli ve ucuza üretecek deprem konutları ile iş yerlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetle inşa edeceğiz.
Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımın gelmesini sağlayacağız. Şu çok açık. Yabancı sermayeli yatırım için Türkiye’den daha verimli başka bir ülke yok.
Bu bölgeler 5 yıl içinde kendi amortismanını sağlayacak noktaya gelecek.
'Bir üretim seferberliği başlatıyoruz' dedim. Artık tüm Türkiye üretecek. Planlama ile, Türkiye'yi büyüten akılla, elbirliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleşeceğiz. Ve sonunda zenginleşen halkımız olacak.
Türkiye'nin batısında belli kentlerinde yoğunlaşan ülkenin geri kalanın görmediği yatırım ve üretimi iklimini biz Türkiye'nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız.
Anadolu’nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek. Anadolu'dan değil. Metropollerden Anadolu’ya geçiş başlayacak. Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince buralarda sosyal hayat de canlanacak. Türkiye zenginleşecek, Türkiye kazanacak. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.
Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz. Sağlıcakla kalın!
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