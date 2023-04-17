https://sputniknews.com.tr/20230417/zayiatimiz-turkiye-depremindeki-can-kaybindan-daha-az-diyen-ukrayna-savunma-bakani-ozur-diledi-1069811918.html

‘Zayiatımız Türkiye depremindeki can kaybından daha az’ diyen Ukrayna Savunma Bakanı özür diledi

‘Zayiatımız Türkiye depremindeki can kaybından daha az’ diyen Ukrayna Savunma Bakanı özür diledi

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya’yla çatışmalarda yaşanan zayiatı Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısıyla karşılaştırdığı için... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T20:45+0300

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deprem

türkiye

ukrayna

can kaybı

dünya

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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ‘Zayiatımız Türkiye depremindeki can kaybından daha az’ açıklamasıyla ilgili özür diledi. Reznikov, Twitter paylaşımında, “İspanyol La Razon gazetesine demeçte kullandığım sözlerimden rahatsız olan Ukrayna ve Türkiye’de herkesten içtenlikle özür dilerim. Ukraynalılar Türk halkının duygularını paylaşıyor. Dost olsun komşu olsun binlerce masum insanı toprağa vermenin ne demek olduğunu anlıyorum. Rus işgali başladığı günden itibaren verdiği sarsılmaz destek ve Kırım konusundaki kararlı duruşları için Türk dostlarımıza minnettarım” diye yazdı.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, İspanyol La Razon gazetesine demecinde, Rusya'yla çatışmalarda yaşanan zayiatın Türkiye'deki deprem sonucu ölenlerin sayısından daha az olduğunu dile getirmişti.Ukrayna hükümeti, çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin sayısını açıklamıyor. Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Pristayko, bu bilgiyi çatışma sona erdikten sonra paylaşacaklarını ve 'feci bir rakam' ortaya çıkacağını söylemişti.

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