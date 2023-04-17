https://sputniknews.com.tr/20230417/unlu-aktorun-mossad-ajani-oldugu-ortaya-cikti-1069784587.html

Ünlü aktörün MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıktı

Ünlü aktörün MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıktı

Bir dönemin en güçlü karakter oyuncularından biri olan çok ödüllü İsrailli aktör Chaim (Haim) Topol’un MOSSAD için çalıştığı ortaya çıktı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T12:08+0300

2023-04-17T12:08+0300

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dünya

chaim (haim) topol

mossad

ajan

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1971 yapımı 'Damdaki Kemancı' filmiyle ünlenen İsrailli aktör Chaim (Haim) Topol, 8 Mart 2023’te İsrail’in Tel Aviv kentinde 88 yaşında hayatını kaybetti. Topol’un ölümünün ardından İsrail’in ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD için de çalıştığı ortaya çıktı. Aktörün sinemada kazandığı şöhreti, MOSSAD’ın gizli operasyonları için kullandığı bildirildi. Chaim Topol’un ölümünün ardından 'Haaretz'e konuşan ailesi, aktörün İngiltere’nin başkenti Londra’daki eevini İsrail’den gönderilen MOSSAD casuslarını ağırlamak için kullandığını söyledi.Topol’un ailesi, aktörün oyunculuk kariyerindeki statüsünü kullanarak hassas yerlere girmek için ajanlarla birlikte plan yaptığını ifade etti. Aktörün eşi Galia ile çocukları Adi ve Ömer, bu planların genellikle İsrail’e düşman Arap ülkelerinin büyükelçiliklerini ve havaalanlarını hedef aldığını öne sürdü.Ailesi, Topol’un arkadaşı olan MOSSAD görevlisi Peter Zvi Malkin ile görüşmek için Londra’daki İsrail Büyükelçiliği’ne düzenli olarak gittiğini belirtti. Buna karşılık Malkin’in de Londra’daki arka bahçelerinden gizlice evlerini ziyaret ettiğini ifade ettiler. Galia, Topol’un Malkin’in operasyonları için bir tür 'örtü' olduğunu belirterek, “İhtiyacı olduğunda Londra’da bizimle yaşardı” dedi.

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chaim (haim) topol, mossad, ajan