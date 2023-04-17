https://sputniknews.com.tr/20230417/ukraynali-vekil-getmantsev-komsu-ulkelerin-tarim-urunlerimize-ambargo-devam-ederse-yanariz-1069813809.html
Ukraynalı vekil Getmantsev: Komşu ülkelerin tarım ürünlerimize ambargo devam ederse yanarız
Ukraynalı vekil Getmantsev: Komşu ülkelerin tarım ürünlerimize ambargo devam ederse yanarız
Ukraynalı milletvekili Daniil Getmantsev, Ukrayna’nın tarım ihracatının üçte birinin Polonya, Macaristan, Romanya ve Slovakya’ya yapıldığını ve ambargonun... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T21:56+0300
2023-04-17T21:56+0300
2023-04-17T21:56+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
polonya
macaristan
romanya
slovakya
tahıl ihracatı
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Getmantsev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda “2023’ün ilk çeyreğinde, Ukrayna’nın toplam tarım ihracatının yüzde 28’i dört sınır ülkeye (Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya) yapıldı. Buna, tahıl ve yağ ihracatının yüzde 27’si de dahil. Ukrayna, tarım ürünlerinin komşu AB ülkelerine ihracatına uygulanan ambargo nedeniyle büyük kayıplar yaşayacak. Transite geçici yasağın getirilmesi ve dayanışma yollarının fiilen durması durumunda bu kayıplar daha da artacak” yorumunu yaptı.Ukraynalı politikacı, Ukrayna’nın geçen yıl tahıl ihraç ettiği ülkelerin başında Romanya’nın geldiğini anımsattı.Polonya ve Macaristan, yerli çiftçilerin protestoları bağlamında Ukrayna’dan vergisiz olarak Avrupa pazarına yapılan tahıl ithalatını askıya aldıklarını duyurmuştu.Slovakya da Ukrayna’dan tahıl ve diğer bazı ürünlerin ithalatını askıya aldıklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230414/slovakya-abde-yasakli-tarim-ilaclari-bulunan-ukrayna-tahilinin-islenmesini-ve-satisini-yasakladi-1069687098.html
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rusya, ukrayna, polonya, macaristan, romanya, slovakya, tahıl ihracatı
rusya, ukrayna, polonya, macaristan, romanya, slovakya, tahıl ihracatı
Ukraynalı vekil Getmantsev: Komşu ülkelerin tarım ürünlerimize ambargo devam ederse yanarız
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Ukraynalı milletvekili Daniil Getmantsev, Ukrayna’nın tarım ihracatının üçte birinin Polonya, Macaristan, Romanya ve Slovakya’ya yapıldığını ve ambargonun devam etmesi durumunda ülkenin büyük zarar göreceğini belirtti.
Getmantsev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda “2023’ün ilk çeyreğinde, Ukrayna’nın toplam tarım ihracatının yüzde 28’i dört sınır ülkeye (Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya) yapıldı. Buna, tahıl ve yağ ihracatının yüzde 27’si de dahil. Ukrayna, tarım ürünlerinin komşu AB ülkelerine ihracatına uygulanan ambargo nedeniyle büyük kayıplar yaşayacak. Transite geçici yasağın getirilmesi ve dayanışma yollarının fiilen durması durumunda bu kayıplar daha da artacak” yorumunu yaptı.
Ukraynalı politikacı, Ukrayna’nın geçen yıl tahıl ihraç ettiği ülkelerin başında Romanya’nın geldiğini anımsattı.
Polonya ve Macaristan, yerli çiftçilerin protestoları bağlamında Ukrayna’dan vergisiz olarak Avrupa pazarına yapılan tahıl ithalatını askıya aldıklarını duyurmuştu.
Slovakya da Ukrayna’dan tahıl ve diğer bazı ürünlerin ithalatını askıya aldıklarını duyurmuştu.