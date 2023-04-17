https://sputniknews.com.tr/20230417/ukraynali-vekil-getmantsev-komsu-ulkelerin-tarim-urunlerimize-ambargo-devam-ederse-yanariz-1069813809.html

Ukraynalı vekil Getmantsev: Komşu ülkelerin tarım ürünlerimize ambargo devam ederse yanarız

Ukraynalı vekil Getmantsev: Komşu ülkelerin tarım ürünlerimize ambargo devam ederse yanarız

Ukraynalı milletvekili Daniil Getmantsev, Ukrayna’nın tarım ihracatının üçte birinin Polonya, Macaristan, Romanya ve Slovakya’ya yapıldığını ve ambargonun... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T21:56+0300

2023-04-17T21:56+0300

2023-04-17T21:56+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

polonya

macaristan

romanya

slovakya

tahıl ihracatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068036963_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_06c9409143b8803e5101e1b14f21a14a.jpg

Getmantsev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda “2023’ün ilk çeyreğinde, Ukrayna’nın toplam tarım ihracatının yüzde 28’i dört sınır ülkeye (Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya) yapıldı. Buna, tahıl ve yağ ihracatının yüzde 27’si de dahil. Ukrayna, tarım ürünlerinin komşu AB ülkelerine ihracatına uygulanan ambargo nedeniyle büyük kayıplar yaşayacak. Transite geçici yasağın getirilmesi ve dayanışma yollarının fiilen durması durumunda bu kayıplar daha da artacak” yorumunu yaptı.Ukraynalı politikacı, Ukrayna’nın geçen yıl tahıl ihraç ettiği ülkelerin başında Romanya’nın geldiğini anımsattı.Polonya ve Macaristan, yerli çiftçilerin protestoları bağlamında Ukrayna’dan vergisiz olarak Avrupa pazarına yapılan tahıl ithalatını askıya aldıklarını duyurmuştu.Slovakya da Ukrayna’dan tahıl ve diğer bazı ürünlerin ithalatını askıya aldıklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230414/slovakya-abde-yasakli-tarim-ilaclari-bulunan-ukrayna-tahilinin-islenmesini-ve-satisini-yasakladi-1069687098.html

rusya

ukrayna

polonya

macaristan

romanya

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, polonya, macaristan, romanya, slovakya, tahıl ihracatı